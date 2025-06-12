Dolar
39.34
Euro
45.69
Altın
3,382.05
ETH/USDT
2,772.20
BTC/USDT
107,751.00
BIST 100
9,531.10
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Kırklareli'nde 500 dekarlık buğday ve arpa ekili alan yandı

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde hasat edilmemiş buğday ve arpa ekili arazide çıkan yangında 500 dekarlık alan zarar gördü.

Özgün Tiran, Tevfik İşçi  | 12.06.2025 - Güncelleme : 12.06.2025
Kırklareli'nde 500 dekarlık buğday ve arpa ekili alan yandı

Kırklareli

Mezarlık mevkisindeki hububat tarlasında bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, Orman İşletme Müdürlüğü ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında, 500 dekar buğday ve arpa ekili alan zarar gördü.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye'den Hindistan'daki uçak kazasında hayatını kaybedenler için taziye mesajı
Kırklareli'nde 500 dekarlık buğday ve arpa ekili alan yandı
Narin Güran cinayetinde sanık Yüksel Güran'a verilen cezanın bozulması için temyiz başvurusu
Tokat'ta ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor
Ankara'da hazır beton sektörüne yönelik rekabet soruşturması tamamlandı

Benzer haberler

Kırklareli'nde 500 dekarlık buğday ve arpa ekili alan yandı

Kırklareli'nde 500 dekarlık buğday ve arpa ekili alan yandı

Tokat'ta ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor

İran’ın güneyindeki bir iskelede çıkan yangında 10’dan fazla tekne yandı

Gaziantep'te buğday ekili yaklaşık 500 dönümlük alanda çıkan yangına müdahale ediliyor

Gaziantep'te buğday ekili yaklaşık 500 dönümlük alanda çıkan yangına müdahale ediliyor
İzmir'de yanan sandalye fabrikası sektör dayanışmasıyla yeniden üretime geçti

İzmir'de yanan sandalye fabrikası sektör dayanışmasıyla yeniden üretime geçti
Ümraniye'de oto sanayi sitesindeki iş yerinde çıkan yangın söndürüldü

Ümraniye'de oto sanayi sitesindeki iş yerinde çıkan yangın söndürüldü
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet