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Gaziantep'te buğday ekili yaklaşık 500 dönümlük alanda çıkan yangına müdahale ediliyor

Gaziantep'in Araban ilçesinde buğday ekili yaklaşık 500 dönümlük alanda çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

Mahmut Bazlama  | 11.06.2025 - Güncelleme : 11.06.2025
Gaziantep'te buğday ekili yaklaşık 500 dönümlük alanda çıkan yangına müdahale ediliyor Fotoğraf: Mahmut Bazlama/AA

Gaziantep

Araban Ovası'nda, buğday ekili yaklaşık 500 dönümlük arazinin bazı bölümlerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyen yangına ilk müdahaleyi yapan vatandaşlar, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

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Vatandaşların, yangının diğer tarlalara sıçramaması için bazı alanları traktörlerle sürdüğü görüldü.

Ekiplerin müdahaleye devam ettiği yangında 20 keçi telef oldu.

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