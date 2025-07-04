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Orman işçileri alevlere karşı kahramanca mücadele veriyor

İzmir'de çıkan orman yangınlarında zorlu arazi koşulları ve ateş çemberleriyle karşı karşıya kalan orman işçileri amansız bir mücadele örneği sergiliyor.

Metin Aydemir  | 04.07.2025 - Güncelleme : 05.07.2025
Orman işçileri alevlere karşı kahramanca mücadele veriyor Fotoğraf: Mahmut Serdar Alakuş/AA

İzmir

Ülke genelinde son bir haftadaki yangınlarda özellikle İzmir'in Seferihisar, Menderes, Buca, Gaziemir, Ödemiş ve Çeşme ilçelerindeki orman yangınlarına günlük ortalama 1000 kişinin üzerindeki kara ekipleriyle müdahale edildi.

Buca ve Ödemiş'teki orman yangınları devam ederken, özellikle rüzgarın etkili olduğu ve bu yüzden hava araçlarının çalışamadığı zamanlarda kara ekipleri önemli rol oynadı.

Orman yangınlarına müdahalede en ön cephede yer alan ekipler, Türkiye'nin dört bir yanından gelen meslektaşlarıyla alevlere karşı yekvücut oldu.

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Zorlu arazi ve hava koşullarıyla da mücadele ederek her tehlikeyi göze alan orman işçileri, omuzlarında taşıdıkları metrelerce uzunluktaki hortumlarla ateşe koştu.

Son ateşi söndürmeden evlerine gitmeyi düşünmeyen ekipler, bazen araçlarının üzerinde bazen yol kenarında uyudu, öğünlerini yerken dahi ormandan ayrılmadı. Alevlere karşı kahramanca savaşan ekipler, havadan müdahalenin yapılamadığı saatlerde de etkin rol üstlendi.

Rüzgarın etkisini arttırdığı gece saatlerinde ateşin yayılışından daha hızlı hareket etmeye çalışan işçiler, alevlerin etkisini azaltmak için orman içinde şeritler açtı, yangının şeritlere gelmeden kontrolünü sağlamak için ter döktü.

Uykusuzluk ve yorgunluklarını geri plana atan orman işçileri, kimi zaman bir ateş çemberinin içinde kimi zaman yoğun dumanın altında fedakarlık örneği sergiledi.

Ekipler, yangının yerleşim yerlerine ulaştığı zamanlarda ise kendilerinden çok vatandaşların can güvenliğini düşündü.

Yardım çağrılarına büyük bir duyarlılık gösteren ekipler, zor durumda kalan kişileri sırtında taşıdı, insanların ve hayvanların güvenli bölgelere ulaşmasını sağladı.

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