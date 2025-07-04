Ankara'dan Şam'a ilk uçuş gerçekleştirildi
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Ankara Esenboğa Havalimanı'ndan Şam Uluslararası Havalimanı'na ilk uçuşun gerçekleştiğini bildirdi.
Ankara
Uraloğlu, sosyal medya hesabından konuya ilişkin paylaşımda bulundu.
Ankara’dan Şam’a Yeni Köprü ✈️— Abdulkadir URALOĞLU (@a_uraloglu) July 4, 2025
Ankara Esenboğa Havalimanı’ndan Şam Uluslararası Havalimanı’na bugün ilk uçuş gerçekleşti.
Ankara’dan Şam’a uzanan yeni gönül köprümüz köklü dostluğumuzun bir nişanesi olarak hayata geçti.
📍Ankara-Şam hattında
🗓️ Pazartesi, Cuma ve Pazar… pic.twitter.com/zEYBwXUUbF
Ankara'dan Şam'a yeni bir köprü kurulduğunu belirten Uraloğlu, "Ankara Esenboğa Havalimanı'ndan Şam Uluslararası Havalimanı'na bugün ilk uçuş gerçekleşti. Ankara'dan Şam'a uzanan yeni gönül köprümüz köklü dostluğumuzun bir nişanesi olarak hayata geçti. Ankara-Şam hattında pazartesi, cuma ve pazar günleri olmak üzere haftada 3 gün karşılıklı direkt seferler olacak." ifadesini kullandı.
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