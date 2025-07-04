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Ankara'dan Şam'a ilk uçuş gerçekleştirildi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Ankara Esenboğa Havalimanı'ndan Şam Uluslararası Havalimanı'na ilk uçuşun gerçekleştiğini bildirdi.

Mertkan Oruç  | 04.07.2025 - Güncelleme : 04.07.2025
Ankara'dan Şam'a ilk uçuş gerçekleştirildi

Ankara

Uraloğlu, sosyal medya hesabından konuya ilişkin paylaşımda bulundu.

Ankara'dan Şam'a yeni bir köprü kurulduğunu belirten Uraloğlu, "Ankara Esenboğa Havalimanı'ndan Şam Uluslararası Havalimanı'na bugün ilk uçuş gerçekleşti. Ankara'dan Şam'a uzanan yeni gönül köprümüz köklü dostluğumuzun bir nişanesi olarak hayata geçti. Ankara-Şam hattında pazartesi, cuma ve pazar günleri olmak üzere haftada 3 gün karşılıklı direkt seferler olacak." ifadesini kullandı.

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