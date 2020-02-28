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Dünya

Trablus'un dünyaya açılan kapısında, uçuşlar yine durduruldu

Libya'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'e bağlı milislerin, başkent Trablus'taki Mitiga Havalimanı'nı hedef alması nedeniyle uçuşlar, bu ay içerisinde 6'ncı kez durduruldu.

Aydoğan Kalabalık   | 28.02.2020
Trablus'un dünyaya açılan kapısında, uçuşlar yine durduruldu

Trablus

Birleşmiş Milletler (BM) nezdinde meşru Ulusal Mutabakat Hükümeti’ne (UMH) bağlı Öfke Volkanı Operasyonu Basın Merkezi'nin yazılı açıklamasına göre, "savaş suçlusu Halife Hafter milislerinin saldırıları nedeniyle" Trablus’un dünyaya açılan tek kapısı Mitiga Havalimanı’nda uçuşlar, yine askıya alındı.

Hafter milislerinin bu hafta içinde 3 kez hedef aldığı havalimanında uçuşlar, dün de roketli saldırı nedeniyle 09.00-12.00 arasında durdurulmuştu.

Bugünkü duyuruyla, Mitiga'da seferler ay içinde 6'ncı kez durdurulmuş oldu.

Birleşmiş Milletler Libya Özel Temsilciliği dün, başta havalimanına saldırılar olmak üzere, 12 Ocak'ta başlayan ateşkese yönelik tüm ihlalleri kınamıştı. 

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