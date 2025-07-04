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Dünya

İngiltere'de Huddersfield'daki tarihi bölgede çıkan yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor

İngiltere’nin kuzeyindeki Huddersfield kentinde bulunan tarihi ve simgesel Castle Hill Tepesi’nde çıkan ot yangını, itfaiye ekiplerince kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Zuhal Demirci  | 04.07.2025 - Güncelleme : 04.07.2025
İngiltere'de Huddersfield'daki tarihi bölgede çıkan yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor Fotoğraf: Arşiv/AA

İngiltere

West Yorkshire İtfaiye ve Kurtarma Servisinden yapılan açıklamada, dün öğleden sonra Castle Hill'in eteklerinde başlayan ve kısa sürede yayılan yangına 6 itfaiye aracının müdahale ettiği bildirildi.

Açıklamada, ekiplerin, yangının yeniden alevlenmemesi için gece boyunca bölgede soğutma çalışmaları yaptığı belirtildi.

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Yangının büyüklüğü ve kontrol altına alınmasının güç olması nedeniyle çevredeki ekiplerin de bölgeye sevk edildiği belirtilen açıklamada, çalışmalara lojistik destek aracı ile insansız hava aracı biriminin de katıldığı ifade edildi.

Açıklamada, yangının tam olarak hangi alanda başladığına ilişkin soruşturmanın sürdüğü ve olayda herhangi bir yaralanmanın bildirilmediği belirtildi.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, yangın nedeniyle gökyüzüne yükselen yoğun dumanlar yer aldı.

Castle Hill Tepesi’nde bulunan tarihi Victoria Kulesi’nin doğrudan zarar görmediği, ancak alevlerin yapıya oldukça yaklaştığı gözlemlendi.

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