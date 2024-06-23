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Ankara'da palet fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı

Ankara'nın Sincan ilçesinde bir palet fabrikasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Hüseyin Cem Dağıstanlı  | 23.06.2024 - Güncelleme : 23.06.2024
Ankara'da palet fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı Fotoğraf: Abdullah Güçlü/AA

Ankara

Alınan bilgiye göre, Anadolu Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) bulunan palet fabrikasında, sabah saatlerinde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Fabrikadan yükselen dumanları gören çevredekilerin, durumu bildirmesi üzerine, bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Bitişikteki bir diğer fabrikaya da sıçrayan yangın, ekiplerin yaklaşık 3 saat süren çalışmaları sonucunda kontrol altına alındı.

Yangın sırasında mesai başlamadığı için içeride personel bulunmadığı öğrenildi.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

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