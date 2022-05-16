Ankara'da kuvvetli gök gürültülü sağanak geçişleri bekleniyor
Başkentte kısa süreli ve yerel olmak üzere kuvvetli gök gürültülü sağanak geçişleri bekleniyor.
Ankara
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, saat 19.00'a kadar sürmesi öngörülen yağışta oluşabilecek su baskını, ulaşımda aksamalar, yıldırım, küçük çaplı dolu, kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların ve ilgililerin dikkatli ve tedbirli olmaları gerekiyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.