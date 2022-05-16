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Ankara'da kuvvetli gök gürültülü sağanak geçişleri bekleniyor

Başkentte kısa süreli ve yerel olmak üzere kuvvetli gök gürültülü sağanak geçişleri bekleniyor.

Mehmet Tosun   | 16.05.2022
Ankara'da kuvvetli gök gürültülü sağanak geçişleri bekleniyor

Ankara

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, saat 19.00'a kadar sürmesi öngörülen yağışta oluşabilecek su baskını, ulaşımda aksamalar, yıldırım, küçük çaplı dolu, kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların ve ilgililerin dikkatli ve tedbirli olmaları gerekiyor.

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