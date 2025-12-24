Dolar
42.85
Euro
50.53
Altın
4,484.78
ETH/USDT
2,953.70
BTC/USDT
87,464.00
BIST 100
11,290.36
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Libya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Al-Haddad'ı taşıyan uçağın enkazına ulaşıldı (VİDEO GRAFİK) Libya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Al-Haddad'ı taşıyan uçakla irtibat kesildi. Libya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Al-Haddad'ı taşıyan uçakla irtibat kesildi. Olay anına ait olduğu değerlendirilen güvenlik kamerası görüntüsü. -VTR-
logo
Gündem

İletişim Başkanı Duran'dan Libya askeri heyetini taşıyan uçağın düşmesine ilişkin açıklama

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Duran, Libya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Muhammed Ali Ahmed Al Haddad ve beraberindeki 4 kişi ile 3 mürettebatı taşıyan özel jetin enkazına ulaşıldığını ve gerekli çalışmaların titizlikle sürdürüldüğünü bildirdi.

Emrullah Cesur  | 24.12.2025 - Güncelleme : 24.12.2025
İletişim Başkanı Duran'dan Libya askeri heyetini taşıyan uçağın düşmesine ilişkin açıklama

Ankara

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, NSosyal'deki hesabından Haymana'da düşen özel jetle ilgili açıklamada bulundu.

"23 Aralık 2025 günü Libya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Muhammed Ali Ahmed Al Haddad ve maiyetindeki 4 kişi ile 3 mürettebatı taşıyan bir özel jet, 20.17'de Esenboğa Havalimanı'ndan kalktıktan sonra 20.33'te hava kontrol merkezine elektrik arızasından kaynaklı acil durum bildirmiş ve acil iniş talebinde bulunmuştur." bilgisini paylaşan Duran, şunları kaydetti:

"Uçak hava kontrol merkezi tarafından tekrar Esenboğa Havalimanı'na yönlendirilmiş ve havalimanında gerekli önlemler alınmaya başlanmıştır. Acil iniş için alçalmaya başlayan uçak 20.36'da radar ekranından kaybolmuş ve sonrasında irtibat kurulamamıştır. İçişleri Bakanlığımıza bağlı ekiplerce başlatılan arama faaliyetleri sonucunda düştüğü anlaşılan uçağa ait enkaza ulaşılmış olup, ilgili tüm kurumlarımızca gerekli çalışmalar titizlikle sürdürülmektedir.

Bu süreçte başta basın-yayın kuruluşlarımız olmak üzere kamuoyumuzun sadece resmi makamlar tarafından yapılan açıklamalara itibar etmesi; bunun haricinde sosyal medyadaki teyitsiz bilgi, spekülasyon ve komplo teorilerini dikkate almaması, dezenformasyon girişimlerine prim verilmemesi adına oldukça önemlidir."

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı
Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İletişim Başkanı Duran'dan Libya askeri heyetini taşıyan uçağın düşmesine ilişkin açıklama
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Keçeli'den Suriye'deki basın toplantısına ilişkin açıklama
ASKİ'den Ankara'daki bazı mahalleler için su kesintisi uyarısı
Libya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Al-Haddad'ın içinde bulunduğu jet düştü
Yıldıztepe Kayak Merkezi'nde kar yağışı etkili oluyor

Benzer haberler

İletişim Başkanı Duran'dan Libya askeri heyetini taşıyan uçağın düşmesine ilişkin açıklama

İletişim Başkanı Duran'dan Libya askeri heyetini taşıyan uçağın düşmesine ilişkin açıklama

ABD'nin Texas eyaleti açıklarında Meksika Donanmasına ait küçük uçak düştü, 5 kişi öldü

Ankara'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik soruşturmada 10 gözaltı kararı

Çanakkale'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Çanakkale'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
Gaziantep FK ile yeniden anlaşan Burak Yılmaz'dan açıklama

Gaziantep FK ile yeniden anlaşan Burak Yılmaz'dan açıklama
ABD'nin North Carolina eyaletinde düşen küçük uçaktaki 7 kişinin öldüğü açıklandı

ABD'nin North Carolina eyaletinde düşen küçük uçaktaki 7 kişinin öldüğü açıklandı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet