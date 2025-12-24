Dolar
42.85
Euro
50.53
Altın
4,484.78
ETH/USDT
2,953.70
BTC/USDT
87,464.00
BIST 100
11,290.36
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Libya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Al-Haddad'ı taşıyan uçağın enkazına ulaşıldı (VİDEO GRAFİK) Libya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Al-Haddad'ı taşıyan uçakla irtibat kesildi. Libya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Al-Haddad'ı taşıyan uçakla irtibat kesildi. Olay anına ait olduğu değerlendirilen güvenlik kamerası görüntüsü. -VTR-
logo
Gündem

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Keçeli'den Suriye'deki basın toplantısına ilişkin açıklama

Sercan İrkin  | 24.12.2025 - Güncelleme : 24.12.2025
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Keçeli'den Suriye'deki basın toplantısına ilişkin açıklama

İstanbul

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani​​​​​​​'nin 22 Aralık'ta düzenlediği ortak basın toplantısının sonuna doğru teknik bir aksaklık yaşandığını, Suriye tarafının bu durumdan dolayı Türk heyetinden özür dilediğini bildirdi.

Keçeli, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından konuya ilişkin paylaşım yaptı.

Fidan'ın Gazze'deki gelişmelere dair yöneltilen soruya yanıt verdiği sırada, çevirmenin sesinin toplantı salonundaki kulaklıklara ulaşmadığını bildiren Keçeli, "Bu sorun üzerine oturumu yöneten Suriyeli yetkili, Sayın Bakanımızın sözlerinin tamamlandığını düşünerek toplantıyı erken sonlandırmıştır." ifadesini kullandı.

Keçeli, Suriye tarafının yaşanan durumdan ötürü Türk heyetinden özür dilediğini kaydetti.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İletişim Başkanı Duran'dan Libya askeri heyetini taşıyan uçağın düşmesine ilişkin açıklama
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Keçeli'den Suriye'deki basın toplantısına ilişkin açıklama
ASKİ'den Ankara'daki bazı mahalleler için su kesintisi uyarısı
Libya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Al-Haddad'ın içinde bulunduğu jet düştü
Yıldıztepe Kayak Merkezi'nde kar yağışı etkili oluyor

Benzer haberler

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Keçeli'den Suriye'deki basın toplantısına ilişkin açıklama

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Keçeli'den Suriye'deki basın toplantısına ilişkin açıklama

Dışişleri Bakanı Fidan, Suriye'de Kasyun Dağı'ndan Şam'ı seyretti

Dışişleri Bakanı Fidan, Savunma Bakanı Güler ve MİT Başkanı Kalın, Suriye lideri Şara ile görüştü

Dışişleri Bakanı Fidan: İsrail tarafından devam eden ihlaller ateşkes sürecini daha zor hale getiriyor

Dışişleri Bakanı Fidan: İsrail tarafından devam eden ihlaller ateşkes sürecini daha zor hale getiriyor
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Keçeli'den Miami'deki Gazze konulu toplantıya ilişkin açıklama

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Keçeli'den Miami'deki Gazze konulu toplantıya ilişkin açıklama
Dışişleri Bakanı Fidan "16. Büyükelçiler Konferansı"nı tamamladıklarını bildirdi

Dışişleri Bakanı Fidan "16. Büyükelçiler Konferansı"nı tamamladıklarını bildirdi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet