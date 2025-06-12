Ankara'da hazır beton sektörüne yönelik rekabet soruşturması tamamlandı
Rekabet Kurulu, Ankara'daki hazır beton sektörüne yönelik soruşturma kapsamında 4 şirkete yaklaşık 4 milyon lira idari para cezası uygulanmasını kararlaştırdı.
Ankara
Rekabet Kurumunun internet sitesinde yer alan duyuruya göre, Kurulun, Ankara'da hazır beton üretimi yapan 17 şirket hakkında yürüttüğü iş gücü piyasalarına yönelik soruşturma tamamlandı.
Soruşturma kapsamında, Güven Grup Hazır Beton, Kandemir Beton, SY Ankara Hazır Beton ve Yiğit Hazır Beton'un, çalışan ücretleriyle ilgili rekabete hassas bilgi alışverişinde bulunduğu tespit edildi.
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Söz konusu 4 şirkete yaklaşık 4 milyon lira idari para cezası uygulanması kararı verildi.
Soruşturma tarafı diğer teşebbüsler hakkında ise herhangi ihlale rastlanmadığı belirtildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.