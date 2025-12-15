Dolar
Ekonomi

Mettler-Toledo hakkında rekabet soruşturması başlatıldı

Rekabet Kurulu, Mettler-Toledo Tr Ölçüm Aletleri Ticaret Satış ve Servis Hizmetleri AŞ hakkında satış sonrası hizmetler pazarındaki eylemleri nedeniyle soruşturma başlattı.

Cüneyt Kemal Özkök  | 15.12.2025 - Güncelleme : 15.12.2025
Mettler-Toledo hakkında rekabet soruşturması başlatıldı

Ankara

Rekabet Kurulu, laboratuvar terazileri, tartı sistemleri ve hassas ölçüm cihazlarıyla bilinen Mettler-Toledo Tr Ölçüm Aletleri Ticaret Satış ve Servis Hizmetleri AŞ hakkında satış sonrası hizmetler pazarındaki eylemleri nedeniyle soruşturma açılmasına karar verdi.

Rekabet Kurumunun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Kurulca, söz konusu şirketin, Türkiye operasyonu kapsamındaki satış sonrası hizmetler uygulamalarıyla Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un ilgili maddesini ihlal edip etmediğinin tespiti amacıyla soruşturma açıldı.

Soruşturma kapsamında laboratuvar terazileri, tartı sistemleri ve hassas ölçüm cihazları pazarında faaliyet gösteren şirketin, rakiplere yedek parça tedarikini kısıtlayıp kısıtlamadığı, cihazlarda teknik işlemlerin yapılabilmesi için gerekli şifreleri paylaşıp paylaşmadığı değerlendirilecek.

Öte yandan, Kurulca alınan soruşturma kararları, hakkında soruşturma açılan teşebbüslerin ilgili kanunu ihlal ettikleri ve yaptırımla karşı karşıya kaldıkları veya kalacakları anlamına gelmiyor.

