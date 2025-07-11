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Ankara'da EGO otobüsünün yandığı anlar güvenlik kamerasında

Ankara'nın Pursaklar ilçesinde EGO'ya ait otobüsün yandığı anlar güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Muhammed Nuri Erdoğan  | 11.07.2025 - Güncelleme : 11.07.2025
Ankara'da EGO otobüsünün yandığı anlar güvenlik kamerasında

Ankara

Alınan bilgiye göre, Pursaklar'da seyir halinde giden EGO otobüsünün şoförü, aracın arkasında bulunan motor bölümünden dumanların çıktığını fark etti.

Hızla otobüsü durdurup yolcuları tahliye eden şoför, yangın tüpüyle alevlere müdahalede bulundu.

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Otobüsün tamamını saran yangın, ihbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekiplerince söndürüldü.


Yangında otobüs kullanılamaz hale gelirken, aracın yandığı anlar güvenlik kamerasınca kaydedildi.

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Ankara'da EGO otobüsünün yandığı anlar güvenlik kamerasında

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