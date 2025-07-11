Ankara'da EGO otobüsünün yandığı anlar güvenlik kamerasında
Ankara'nın Pursaklar ilçesinde EGO'ya ait otobüsün yandığı anlar güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Ankara
Alınan bilgiye göre, Pursaklar'da seyir halinde giden EGO otobüsünün şoförü, aracın arkasında bulunan motor bölümünden dumanların çıktığını fark etti.
Hızla otobüsü durdurup yolcuları tahliye eden şoför, yangın tüpüyle alevlere müdahalede bulundu.
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Otobüsün tamamını saran yangın, ihbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Yangında otobüs kullanılamaz hale gelirken, aracın yandığı anlar güvenlik kamerasınca kaydedildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.