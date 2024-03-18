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Ankara'da aynı gün 5 farklı olayda, 6 kişiyi yaralayan 16 yaşındaki şüpheli yakalandı

Ankara'da aynı gün yaklaşık 3 saat içinde karıştığı 5 farklı olayda, pompalı tüfek ve bıçakla 6 kişiyi yaralayan 16 yaşındaki şüpheli gözaltına alındı.

Cankut Taşdan  | 18.03.2024 - Güncelleme : 18.03.2024
Ankara'da aynı gün 5 farklı olayda, 6 kişiyi yaralayan 16 yaşındaki şüpheli yakalandı

Ankara

Alınan bilgiye göre, dün akşam saatlerinde Keçiören'de A.A. (16), yolda karşılaştığı ve aralarında daha önceden anlaşmazlık olduğu belirtilen A.S. ile tartışmaya başladı.

A.S'yi bıçakla yaralayan ve olay yerinden kaçan A.A, aralarında ağabeyi M.A.A'nın da olduğu 4 kişi ile O.Ç'nin kullandığı taksiye bindi.

İddiaya göre, taksi şoförü, aracına aldığı kişilerin kendi aralarında gasp ve saldırı planlarını konuşmaları üzerine, gasp ile tehdit edildiğini belirterek, araçtaki telsizle iş arkadaşlarından yardım istedi. Bunun üzerine şüpheliler ile taksi şoförü arasında tartışma çıktı. Daha sonra taksiden inen A.A. ile ağabeyi M.A.A, şoförün çalıştığı durağı telefonla arayıp diğer çalışanları tehdit etti. Kısa bir süre sonra da ağabeyi ile taksi durağına giden A.A, yanında getirdiği pompalı tüfekle şoförlere ateş etti.

Saçmaların isabet ettiği M.D. ile o sırada durakta bulunan babası R.D. yaralandı, panikleyerek kaçmaya çalışan taksicilerden A.Y. ile T.C'nin ise ayak bilekleri kırıldı.

Ağabey ile kardeşi, saldırının ardından geldikleri taksi ile olay yerinden kaçtı.

Tartıştığı ağabeyini de bıçakladı

Daha sonra ağabeyi ile gittiği yerde, daha önceden aralarında anlaşmazlık bulunduğu belirtilen U.İ'yi bıçakla yaralayan A.A, ağabeyi ile olay yerinden uzaklaşarak arkadaşlarının yanına gitti.

Arkadaşlarından, Y.G. isimli alkollü bir kişinin kendilerine küfür ettiğini öğrenen A.A, Y.G'yi de bıçakla yaraladı. Olay yerinden ağabeyi ile kaçan A.A, bu kez de ağabeyi M.A.A. ile tartışmaya başladı. Kavgaya tutuşan iki kardeşten A.A, ağabeyi M.A.A'yı da bıçakla yaraladı.

Dün yaşanan olaylarla ilgili art arda gelen ihbarlar üzerine harekete geçen Keçiören İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, yaklaşık 3 saat içerisinde karıştığı 5 farklı olayda, 6 kişiyi yaralayan, 2 kişinin de dolaylı yoldan yaralanmasına neden olan A.A'yı, suç aleti tüfek ve bıçakla yakaladı.

Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, 18 yaşından küçük şüpheli, işlemleri için Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Bu arada şüphelinin, silahla taksi durağına saldırı anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.

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