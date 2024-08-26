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Ankara Valiliğinden Türk Yıldızları'nın provaları öncesi yüksek ses uyarısı

Ankara Valiliği, kent sakinlerine, Türk Yıldızları'nın 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla yapacağı prova ve gösteri uçuşları nedeniyle "yüksek ses" uyarısında bulundu.

Muhammed Nuri Erdoğan  | 26.08.2024 - Güncelleme : 26.08.2024
Ankara Valiliğinden Türk Yıldızları'nın provaları öncesi yüksek ses uyarısı

Ankara

Valilikten yapılan açıklamada, Ankara'daki 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları kapsamında Türk Yıldızları'nın 28-30 Ağustos'ta prova ve gösteri uçuşları düzenleyeceği ifade edildi.

"Çevre tanıma" ve "prova" uçuşlarının 28 ve 29 Ağustos'ta Gölbaşı Mogan Gölü üzerinde, "selamlama ve gösteri" uçuşlarının ise 30 Ağustos'ta Anıtkabir ve Mogan Gölü üzerinde yapılacağı belirtilen açıklamada, Başkentlilerin şehir merkezi üzerindeki planlı prova ve gösteri uçuşları nedeniyle oluşabilecek yüksek ses düzeyi dolayısıyla tedirginlik duymamaları istendi.

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Ankara Valiliğinden Türk Yıldızları'nın provaları öncesi yüksek ses uyarısı
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