Dolar
38.50
Euro
43.96
Altın
3,304.71
ETH/USDT
1,804.70
BTC/USDT
94,809.00
BIST 100
9,224.84
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Sancaktepe’deki iş yerinde çıkan yangına müdahale sürüyor
logo
Dünya, İsrail-Filistin çatışması

Gazzeli çocuklardan dünyaya "açlıktan ölüyoruz" mesajı

Gazze Şeridi'ndeki çocuklar, açlıklarını dünyaya duyurmak için İsrail ordusunun yıktığı binaların ve evlerin enkazı arasında gösteri düzenledi.

Jomaa Younis, Ali Semerci  | 30.04.2025 - Güncelleme : 30.04.2025
Gazzeli çocuklardan dünyaya "açlıktan ölüyoruz" mesajı

Gazze

İsrail'in soykırımına karşı çeşitli etkinlikler gerçekleştiren gönüllülerin oluşturduğu "Dört Arkadaş" ekibinin Han Yunus'ta düzenlediği etkinliğe, Gazze'de açlık çeken ve hayatta kalma mücadelesi veren çok sayıda çocuk katıldı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Etkinlikte çocuklar, "Yeter, artık ölüm istemiyoruz", "Sınır kapılarını açın", "Açız", "Bizi kurtarın" yazılı pankartlar taşıdı.

"Açlıktan ölüyoruz"

AA muhabirine açıklamalarda bulunan 11 yaşındaki Rama Ebu’l-Ayneyn, "Sınır kapılarının açılmasını istiyoruz. Açlıktan ve bombalardan ölüyoruz. Yardımların girmesi için sınır kapıları açılsın." diye konuştu.

Ölenlerin çoğunun çocuk olduğunu belirten Rama, "Artık yeter. İki aydır açlıktan ölüyoruz, ne güvenlik kaldı ne de eğitim." ifadesini kullandı.

"Gözlerimizin önünde ölüyorlar"

"Dört Arkadaş" ekibinin temsilcisi Resmi Ebu’l-Ayneyn de bunun, düzenledikleri 25. etkinlik olduğunu ama en zoru olduğunu anlatarak, "Çocuklarımız ne yiyecek bulabiliyor, ne ilaç ne de güvenli bir barınak." dedi.

İsrail'in, yardımların girişini engellediğini ve marketlerde hiçbir şey kalmadığını aktaran Resmi, "Açlık bombalar kadar öldürücü. Bu, halkımıza karşı açlığın silah olarak kullanılmasıdır." diye konuştu.

Resmi, "Biz açlık, korku, hastalık ve ihaneti hissediyoruz. 2 Mart'tan beri Gazze'ye hiçbir gıda ya da tıbbi yardım girmedi. Çocuklarımız gözlerimizin önünde ölüyor. İnsanlık vicdanı nerede? Ümmetimiz nerede?" ifadelerini kullandı.

"Dört Arkadaş" ekibi, Gazze Şeridi'ndeki gönüllülerin oluşturduğu bir grup ve İsrail’in soykırımına karşı çeşitli etkinlikler düzenliyor.

İsrail, 2 Mart'tan bu yana Gazze Şeridi'ne gıda, yardım, tıbbi malzeme ve ticari ürün girişini engelliyor. Bu da hükümet ve insan hakları raporlarına göre, insani durumu ciddi şekilde kötüleştirdi.

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi'nden 28 Nisan'da yapılan açıklamada, yaklaşık iki aydır süren sınır kapılarının kapatılması ve ablukanın sağlık koşullarını felakete sürüklediği, özellikle bebekler arasında yetersiz beslenmeyi yaygınlaştırdığı belirtilmişti.

Açıklamada, Gazze Şeridi'ndeki bir milyondan fazla çocuğun her gün açlık çektiği, bunların 65 bini şiddetli yetersiz beslenme nedeniyle hastanelere sevk edildiği aktarılmıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Borsa işlemlerinde usulsüzlük yaptıkları iddia edilen 12 şüpheli gözaltına alındı
Bakan Uraloğlu: Hatlarımız, tüm vatandaşlarımıza gün boyunca hızlı, kolay ve ekonomik ulaşım imkanı sağlayacak
Türkiye'nin Cakarta Büyükelçisi Küçükcan, Endonezya Kültür Bakan Yardımcısı Ganesha ile görüştü
Ankara'da terör örgütü soruşturmasında 16 gözaltı kararı
Sancaktepe'de iş yerinde çıkan yangına itfaiye müdahale ediyor

Benzer haberler

Gazzeli çocuklardan dünyaya "açlıktan ölüyoruz" mesajı

Gazzeli çocuklardan dünyaya "açlıktan ölüyoruz" mesajı

İsrail'in Gazze'de 18 ayı aşkın süredir devam eden saldırılarının en büyük kurbanı çocuklar

New York'ta Filistin destekçileriyle İsrail yanlıları arasında arbede çıktı

UNRWA Genel Komiseri Lazzarini: Gazze'de çocuklar açlıktan ölüyor

UNRWA Genel Komiseri Lazzarini: Gazze'de çocuklar açlıktan ölüyor
İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto eden 3 İsrailli aktivist gözaltına alındı

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto eden 3 İsrailli aktivist gözaltına alındı
Lübnan'da emekli askerler, yaşam koşullarının iyileştirilmesi talebiyle gösteri düzenledi

Lübnan'da emekli askerler, yaşam koşullarının iyileştirilmesi talebiyle gösteri düzenledi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet