Yemen'deki İran destekli Husiler, ülkenin güneybatısındaki Muha ile orta kesimindeki Marib ilinde askeri noktaları balistik füze ve insansız hava araçlarıyla (İHA) hedef aldığını ileri sürdü.

Yemen'deki Husiler, Marib ve Muha kentlerindeki askeri noktaları vurduğunu iddia etti Yemen'deki İran destekli Husiler, ülkenin güneybatısındaki Muha ile orta kesimindeki Marib ilinde askeri noktaları balistik füze ve insansız hava araçlarıyla (İHA) hedef aldığını ileri sürdü.

Husilere bağlı SABA haber ajansında yayımlanan Askeri Sözcü Yahya Seri'nin açıklamasında, Muha bölgesi ile Marib'deki Tedavin Askeri Kampı'nda askeri yığınakların, silah depolarının ve komuta merkezlerinin çok sayıda balistik füze ve İHA ile hedef alındığı belirtildi.

Seri, hedef alınan unsurların "Suudi Arabistan'a ait olduğunu" öne sürdü.

Saldırıların "hedeflerini tam isabetle vurduğunu" savunan Seri, aralarında Suudi Arabistan vatandaşlarının da bulunduğu "onlarca kişinin öldüğünü ve yaralandığını" iddia etti.

Suudi Arabistan'dan Husilerin iddialarına ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

Riyad yönetimi, Yemen'de askeri gücü bulunmadığını, rolünün meşru hükümete bağlı güçleri desteklemek ve sınırlarını güvence altına almakla sınırlı olduğunu belirtiyor.

Yemen'in çeşitli bölgelerinde son günlerde Husiler ile hükümet güçleri arasında çatışmalar yaşanıyor.

İran destekli Husiler, 2014'ten bu yana başkent Sana dahil Yemen'in bazı bölgelerinin kontrolünü elinde tutuyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon ise 2015'ten bu yana Yemen hükümetine destek veriyor.

Yemen'deki Husilerin Babu'l Mendeb'de ticari gemi ve kurtarma ekiplerine saldırılarında 7 kişi öldü

Yemen hükümetine bağlı Ulusal Direniş Güçlerinden yapılan açıklamada, Yemen'e ait "Tihame" adlı ticari geminin Husiler tarafından hedef alınması sonucu mürettebattan 4 Pakistanlı ve 1 Endonezyalı olmak üzere 5 kişinin hayatını kaybettiği, 7 kişinin yaralandığı belirtildi.

Geminin mürettebatını kurtarma ve gemiyi çekme çalışmalarına katılan Deniz Kuvvetleri ve Sahil Güvenlik ekiplerinin de insansız hava aracıyla (İHA) hedef alındığı aktarılan açıklamada, bu saldırıda 2 deniz kuvvetleri personelinin yaşamını yitirdiği, 4 kişinin yaralandığı kaydedildi.

Böylece saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 7'ye, yaralıların sayısı ise 11'e yükseldi.

Yemen Sahil Güvenlik Güçleri tarafından daha önce yapılan açıklamada, "Tihame" adlı ticari geminin Husiler tarafından art arda füzelerle hedef alındığı, saldırı sonucu gemide yangın çıktığı ve ciddi hasar meydana geldiği belirtilmişti.

Açıklamada, saldırılardaki ilk belirlemelere göre 6 kişinin hayatını kaybettiği, 10 kişinin yaralandığı bildirilmişti.

Sahil Güvenlik güçlerinin, silahlı kuvvetlere bağlı kurtarma ekipleriyle koordinasyon halinde ölü ve yaralıları tahliye ettiği, Pakistanlı ve Endonezyalı denizcileri kurtardığı ifade edilmişti.

Yemen Ulaştırma Bakanlığından yapılan açıklamada da Husilerin "Tihame" adlı ticari gemiyi Babu'l Mendeb Boğazı'nda seyrettiği sırada art arda 3 balistik füzeyle hedef aldığı belirtilmişti.

Kurtarma ekiplerinin mürettebata ulaşarak yaralıları tahliye etmeye çalıştığı sırada Husilerin gemiye bir füze daha fırlattığı ve bunun kurtarma çalışmalarını engellemeye yönelik olduğu kaydedilmişti.

Bakanlık, saldırıyı kınayarak "terör suçu" olarak nitelendirmişti.

Saldırı deniz taşımacılığı için tehdit oluşturuyor

Bakanlığın açıklamasında, geminin hedef alınmasının Husilerin "tırmandırıcı bir yaklaşım" izlediğini gösterdiği ifade edilmişti.

Saldırıların hükümetin kontrolündeki bölgelerde bulunan liman ve sivil tesislerin yanı sıra bu bölgelere giden ticari gemileri de tehdit ettiği belirtilerek, bunun milyonlarca Yemenlinin gıda ve tüketim ürünlerine erişimi açısından risk oluşturduğu vurgulanmıştı.

Uluslararası topluma ve deniz taşımacılığı alanında faaliyet gösteren kurum ve kuruluşlara saldırılara karşı tutum alma çağrısı yapılan açıklamada, Kızıldeniz, Babu'l Mendeb Boğazı ve Aden Körfezi'nde seyrüsefer özgürlüğü ile gemi mürettebatlarının güvenliğinin sağlanması istenmişti.

Ulusal Direniş Güçleri de Husilerin sabahtan bu yana Yemen'in batı sahilindeki bölgeleri 10 füze ve 4 İHA ile hedef aldığını bildirmişti.

Babu'l Mendeb ve çevresinde 20 Temmuz'dan bu yana gerilim artarken Husiler, Suudi Arabistan bağlantılı gemilere yönelik "deniz ablukası" ilan etmişti.

Suudi Arabistan da Babu'l Mendeb Boğazı'nda seyrüsefer güvenliğini sağlamak amacıyla aralarında ABD, Yemen, Kuveyt, Umman, Ürdün, Sudan, Fas, Maldivler, Bangladeş ve Yeni Zelanda'nın bulunduğu ülkelerden oluşan savunma amaçlı deniz koalisyonu kurulduğunu açıklamıştı.