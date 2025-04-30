ABD'den, İran ve Çin merkezli 12 kişi ve kuruluşa yeni yaptırım kararı
ABD, "İran Devrimi Muhafızları Ordusu (IRGC) adına balistik füze malzemeleri tedarikinde rol oynadıkları" gerekçesiyle İran ve Çin'den 6 kişi ve 6 kuruluşa yaptırım kararı aldı.
Ankara
ABD Hazine Bakanlığından, "Yabancı Varlıkların Kontrolü Ofisi"nin (OFAC) yeni yaptırım kararına ilişkin açıklama yapıldı.
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Açıklamada, "IRGC adına balistik füze malzemeleri tedariki şebekesinde rol oynadıkları" gerekçesiyle İran ve Çin'den 6 kişi ve 6 kuruluşa yaptırım uygulandığı belirtildi.
Açıklamada ayrıca ABD Hazine Bakanı Scott Bessent'in, "İran'ın füze ve diğer silah kabiliyetlerini agresif bir şekilde geliştirmesi ABD ve ortaklarının güvenliğini tehlikeye atmaktadır." ifadesine yer verildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.