Dolar
38.50
Euro
43.96
Altın
3,304.71
ETH/USDT
1,804.70
BTC/USDT
94,809.00
BIST 100
9,224.84
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Sancaktepe’deki iş yerinde çıkan yangına müdahale sürüyor
logo
Dünya

Harvard antisemitizm ve Arap karşıtı önyargı raporlarının ardından reform kararı aldı

ABD'nin prestijli eğitim kurumlarından Harvard Üniversitesinin yönetimi, okul kampüsündeki antisemitizm ve Arap karşıtlığına yönelik iç raporların tamamlanması sonrasında üniversitenin bazı politikaları hakkında reform yapılacağını belirtti.

Mücahit Oktay  | 30.04.2025 - Güncelleme : 30.04.2025
Harvard antisemitizm ve Arap karşıtı önyargı raporlarının ardından reform kararı aldı

New York

Harvard Üniversitesi Rektörü Alan Garber, üniversite bünyesinde antisemitizm ve Arap karşıtlığı​​​​​​​ temelinde yapılan iç raporlama çalışmalarının ardından paylaştığı mektupta, ​​eğitim kurumunun son bir yılda "gerekli değişiklikleri ve temel ilerlemeyi" gerçekleştirdiğini ancak daha fazla adım atılacağını açıkladı.

"Üniversitenin, fikirlerin hoş karşılandığı ve gerçeği arama ruhuyla tartışıldığı bir yer olmasını sağlamak için" çabalarını katlayacaklarını belirten Garber, öğrencilerin okula kabulü ve işe alma konularında da güncellemelere gidileceğini ifade etti.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Garber, okul müfredatının da antisemitizm ve Arap karşıtlığı konusundaki standartları yansıtacak şekilde gözden geçirileceğini belirtti.

Okul kampüsünde yayımlanan The Harvard Gazette tarafından da paylaşılan mektupta, diğer değişiklikler arasında öğrenciler ve personel için zorunlu antisemitizm eğitimi ve İbranice, Yahudilik, Arap-İslam çalışmaları üzerine genişletilmiş akademik çalışmaların teşvik edileceği bilgisine yer verildi.

ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin, üniversitelerin geçen yıl kampüs protestolarında antisemitizmi kontrol etmek için "yeterli çabayı ortaya koymadığı" iddiası üzerine Garber, Harvard'ın hükümetin taleplerine boyun eğmeyeceğini belirtmiş ve bu talepleri akademik özgürlük ve tüm üniversitelerin özerkliği açısından bir "tehdit" olarak nitelendirmişti.

Trump ile Harvard arasındaki anlaşmazlık

Trump yönetimi, aralarında Harvard'ın da olduğu birçok üniversiteye yönelik, başta Filistin'e destek için düzenlenen kampüs protestolarıyla çeşitlilik, eşitlik ve kapsayıcılık programlarını gerekçe göstererek, federal fonları dondurma tehdidinde bulunmuştu.

Bu bağlamda yönetim, Harvard'a sağlanan 2,2 milyar dolarlık fonun ve 60 milyon dolarlık sözleşme bedelinin dondurulmasına karar vermişti.

Üniversite de federal hükümetin fonları dondurmasının hukuka aykırı olduğunu savunarak bu kararı engellemek üzere Trump yönetimine dava açmıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Borsa işlemlerinde usulsüzlük yaptıkları iddia edilen 12 şüpheli gözaltına alındı
Bakan Uraloğlu: Hatlarımız, tüm vatandaşlarımıza gün boyunca hızlı, kolay ve ekonomik ulaşım imkanı sağlayacak
Türkiye'nin Cakarta Büyükelçisi Küçükcan, Endonezya Kültür Bakan Yardımcısı Ganesha ile görüştü
Ankara'da terör örgütü soruşturmasında 16 gözaltı kararı
Sancaktepe'de iş yerinde çıkan yangına itfaiye müdahale ediyor

Benzer haberler

Küresel piyasalar, tarifelerin gölgesinde büyüme verilerine odaklandı

Küresel piyasalar, tarifelerin gölgesinde büyüme verilerine odaklandı

Harvard antisemitizm ve Arap karşıtı önyargı raporlarının ardından reform kararı aldı

ABD'den, İran ve Çin merkezli 12 kişi ve kuruluşa yeni yaptırım kararı

ABD'nin Ankara Büyükelçisi adayı Tom Barrack'a Senato'dan onay

ABD'nin Ankara Büyükelçisi adayı Tom Barrack'a Senato'dan onay
ABD'de yargıçtan, Trump yönetiminin "Radio Free Europe"a 12 milyon dolar ödemesi kararı

ABD'de yargıçtan, Trump yönetiminin "Radio Free Europe"a 12 milyon dolar ödemesi kararı
ABD Başkanı Trump, görevdeki ilk 100 gününü değerlendirdi

ABD Başkanı Trump, görevdeki ilk 100 gününü değerlendirdi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet