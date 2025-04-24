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Dünya

Harvard Rektörü Garber, üniversitenin yasal haklarından ödün vermeyeceğini söyledi

Harvard Üniversitesi Rektörü Alan Garber, ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin üniversiteye sağlanan 2 milyar dolardan fazla fonu dondurma tehdidine rağmen federal hükümete karşı bazı konularda taviz vermeyeceklerini belirtti.

Zeynep Katre Oran  | 24.04.2025 - Güncelleme : 24.04.2025
Harvard Rektörü Garber, üniversitenin yasal haklarından ödün vermeyeceğini söyledi

Ankara

İlk olarak kampüsündeki Filistin'e destek gösterileriyle, daha sonra da "çeşitlilik, eşitlik ve kapsayıcılık programlarını" sürdürdükleri gerekçesiyle federal hükümetin hedefi haline gelen Harvard Üniversitesi ile Trump yönetimi arasındaki anlaşmazlık sürüyor.

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Garber, NBC News'a verdiği demeçte, okul yönetimi olarak, federal yetkilerin aşıldığını ve Trump yönetiminin akademik karar alma sürecini kontrol etmek için yasa dışı girişimlerde bulunduğunu düşündüklerini vurguladı.

Fon dondurma veya vergi muafiyeti statüsünü kaldırma gibi tehditlerle mücadele etmekten "başka seçenekleri olmadığını" söyleyen Garber, Trump yönetimiyle yaşanan anlaşmazlıklara rağmen yasal haklardan ödün verilmeyeceğini aktardı.

Garber, yönetime, fonları durdurma kararı üzerine dava açtıklarını hatırlatarak, bunun, okulun bağımsızlığı ve anayasal haklarının korunması için gerekli olduğunu ifade etti.

Harvard'ın, Trump yönetimiyle uzun soluklu bir mücadeleye hazır olduğunu vurgulayan Garber, "Bazı konularda taviz vermeyeceğiz. Bunu çok açık şekilde ifade ettik." dedi.

Bilimsel çalışmalar risk altında

Trump yönetiminin "antisemitizmle yeterince mücadele edilmemesini" gerekçe göstererek Harvard'a sağlanan 2,2 milyar dolarlık fonun dondurulmasına karar vermesi, üniversitedeki bilimsel araştırmaların geleceğine dair soru işaretlerini de beraberinde getirdi.

Rektör Garber, hibelerin kesilmesiyle, tıp ve mühendislik gibi alanlarda yapılan çalışmaların çoğunun da durduğuna işaret etti.

Durdurulan çalışmalardan birinin, kanser ve bulaşıcı hastalıkların nasıl yayıldığını moleküler düzeyde inceleyen bir araştırma olduğunu ifade eden Garber, bu tür araştırmaların kamuya yararı göz önüne alınarak tehlikeye atılmaması gerektiğini savundu.

Üniversitenin bağışçılarının Garber'a baskısı artıyor

Öte yandan, New York Times gazetesinin konu hakkında bilgi sahibi kaynaklara dayandırdığı haberinde, üniversitenin bağışçılarından bazılarının, Trump'la yaşanan anlaşmazlığın hata olduğunu düşündüğü ileri sürüldü.

Rektör Garber'ın, özellikle de yüksek meblağlarda bağışlar yapan etkili isimlerle sık sık telefon görüşmeleri gerçekleştirdiği ve toplantılar düzenlediği belirtilen haberde, görüşmelerde bağışçıların çoğunun, Garber'ı geri adım atmaya çağırdığı iddia edildi.

Haberde ayrıca, rektörün, yönetimden gelen baskıların dozu artmadan önce müzakerelerde bulunmak için Beyaz Saray yetkilileriyle bir araya gelmenin yollarını aradığı öne sürüldü.

Garber'ın, mart sonunda Trump'ın damadı Harvard mezunu Jared Kushner'i arayarak bu konuda yardım istediği ifade edilen haberde, Kushner'in kendisine gelen bu teklifi reddettiği iddia edildi.

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