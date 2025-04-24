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Dünya

Trump, Harvard Üniversitesinin "demokrasiye tehdit" olduğunu savundu

ABD Başkanı Donald Trump, son dönemde anlaşmazlık yaşadığı Harvard Üniversitesine bir kez daha yüklenerek "Harvard, demokrasiye yönelik bir tehdittir." açıklamasını yaptı.

Hakan Çopur  | 24.04.2025 - Güncelleme : 24.04.2025
Trump, Harvard Üniversitesinin "demokrasiye tehdit" olduğunu savundu

Washington

ABD Başkanı Trump, Truth Social hesabından yaptığı paylaşımda, bir kez daha Harvard Üniversitesini hedef aldı.

Trump, "Harvard, diğer pek çok kurum gibi Yahudi karşıtı, aşırı solcu bir kurumdur ve dünyanın dört bir yanından ülkemizi parçalamak isteyen öğrenciler kabul etmektedir." ifadesini kullandı.

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"Liberallerin yönettiği bir karmaşa" şeklinde tanımladığı Harvard'ın başkanının kovulması veya istifa etmesi gerektiğini savunan Trump, "Harvard, demokrasiye yönelik bir tehdittir." yorumunu yaptı.

Trump ile Harvard Üniversitesi arasındaki anlaşmazlık

Trump yönetimi, aralarında Harvard'ın da olduğu birçok üniversiteye yönelik, başta Filistin destekçisi kampüs protestoları ile çeşitlilik, eşitlik ve kapsayıcılık programlarını gerekçe göstererek federal fonları dondurma tehdidinde bulunmuştu.

Yönetim, Harvard Üniversitesine çeşitli kuruluşlar tarafından verilen 8,7 milyar doları aşkın hibenin "sivil haklar yasalarına uygun şekilde kullanıldığından emin olmak amacıyla" soruşturma açıldığını duyurmuştu.

Federal yönetimin bu tehdidine karşılık Harvard Üniversitesi, Trump'ın "üniversitede reform" yönündeki taleplerini kabul etmeyeceğini açıklamıştı. Harvard Üniversitesi profesörleri, Trump yönetiminin okula sağlanan 8,7 milyar dolarlık federal fonları soruşturma kararına karşı dava açmıştı.

Trump yönetimi de Harvard'a sağlanan 2,2 milyar dolarlık fonun ve 60 milyon dolarlık sözleşme bedelinin dondurulmasına karar vermişti.

ABD Gelir İdaresi (IRS) ise Harvard Üniversitesinin vergi muafiyetini kaldırmayı değerlendirdiğini duyurmuştu.

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