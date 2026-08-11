Türkiye, Kolombiya'nın "işgal altındaki Golan Tepeleri'nde İsrail egemenliğini tanıyan" kararını kınadı

Dışişleri Bakanlığı, Kolombiya'nın işgal altındaki Golan Tepeleri üzerinde "İsrail egemenliğini tanıdığı" yönündeki kararının kınandığını bildirerek, "Türkiye, Suriye’nin toprak bütünlüğünün ve egemenliğinin muhafazası ile ülkede kalıcı huzur ve istikrarın tesisine yönelik desteğini sürdürecektir." ifadesini kullandı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Suriye’nin ayrılmaz bir parçasını teşkil eden Golan Tepeleri’ndeki İsrail işgalini meşrulaştırmaya yönelik olarak Kolombiya tarafından yapılan açıklamayı şiddetle kınıyoruz." denilerek, Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi’nin 497 sayılı kararı başta olmak üzere, uluslararası hukukun "vahim bir ihlalini" teşkil eden bu minvaldeki münferit çabaların hiçbir hukuki değeri olmadığı belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bu vesileyle, İsrail’in, Golan Tepeleri dahil Suriye’nin güneyindeki işgaline ve ülkenin egemenliği ile istikrarını hedef alan saldırılarına son verilmesi için uluslararası toplumun üzerine düşeni yerine getirmesine yönelik çağrımızı yineliyoruz. Türkiye, Suriye’nin toprak bütünlüğünün ve egemenliğinin muhafazası ile ülkede kalıcı huzur ve istikrarın tesisine yönelik desteğini sürdürecektir."

Kolombiya hükümeti, 10 Ağustos'ta işgal altındaki Suriye toprağı olan Golan Tepeleri üzerinde "İsrail egemenliğini" tanıdığını bildirmişti.