SOLOTÜRK, Fırat Üniversitesinin kuruluşunun 50. yılı dolayısıyla gösteri uçuşu yaptı
Türk Hava Kuvvetleri akrobasi timi SOLOTÜRK, Elazığ'da Fırat Üniversitesinin 50. kuruluş yılı etkinlikleri kapsamında gösteri uçuşu gerçekleştirdi.
Elazığ
SOLOTÜRK ekibi, Fırat Üniversitesinin 50. kuruluş yılı etkinlikleri için kente geldi.
Üniversiteevi önünde toplanan öğrenciler, SOLOTÜRK'ün F-16 uçağıyla yaptığı gösteriyi ilgiyle izledi.
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Akrobasi hareketlerini cep telefonu kameralarıyla kaydeden öğrenciler, alkışlarla ekibe destek verdi.
SOLOTÜRK, yaklaşık 30 dakika süren uçuşun ardından öğrencileri selamladı.
Vali Numan Hatipoğlu, 8. Kolordu Komutanı Tümgeneral Tamer Atay, Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, Fırat Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fahrettin Göktaş ile bazı protokol üyeleri de gösteriyi izledi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.