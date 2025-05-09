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SOLOTÜRK, Fırat Üniversitesinin kuruluşunun 50. yılı dolayısıyla gösteri uçuşu yaptı

Türk Hava Kuvvetleri akrobasi timi SOLOTÜRK, Elazığ'da Fırat Üniversitesinin 50. kuruluş yılı etkinlikleri kapsamında gösteri uçuşu gerçekleştirdi.

Suat Öztürk  | 09.05.2025 - Güncelleme : 09.05.2025
SOLOTÜRK, Fırat Üniversitesinin kuruluşunun 50. yılı dolayısıyla gösteri uçuşu yaptı Fotoğraf: Suat Öztürk/AA

Elazığ

SOLOTÜRK ekibi, Fırat Üniversitesinin 50. kuruluş yılı etkinlikleri için kente geldi.

Üniversiteevi önünde toplanan öğrenciler, SOLOTÜRK'ün F-16 uçağıyla yaptığı gösteriyi ilgiyle izledi.

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Akrobasi hareketlerini cep telefonu kameralarıyla kaydeden öğrenciler, alkışlarla ekibe destek verdi.

SOLOTÜRK, yaklaşık 30 dakika süren uçuşun ardından öğrencileri selamladı.

Vali Numan Hatipoğlu, 8. Kolordu Komutanı Tümgeneral Tamer Atay, Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, Fırat Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fahrettin Göktaş ile bazı protokol üyeleri de gösteriyi izledi.

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