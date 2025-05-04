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Dünya

Berlin’de Filistin’e destek amacıyla gösteriler düzenlendi

Almanya’nın başkenti Berlin’de Filistin’e destek amacıyla iki gösteri düzenlendi.

Erbil Başay  | 04.05.2025 - Güncelleme : 04.05.2025
Berlin’de Filistin’e destek amacıyla gösteriler düzenlendi

Berlin

Mitte semtindeki Friedrich ve Zimmer caddelerinin kesiştiği meydanda Filistin’i desteklemek ve İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarını protesto etmek için 200’ün üzerinde kişi toplandı.

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Göstericiler, üzerinde "Hüsam Ebu Safiyye’yi serbest bırakın-Sağlık çalışanlarının sistematik olarak kaçırılmasını, işkence görmesini ve öldürülmesini durdurun", “Soykırım soykırımdır, hangi dilde olursa olsun", "Çocukların toplu mezarları üzerine kutsal bir toprak inşa edemezsiniz" ve "İsrail’i silahlandırmayı durdurun" yazan dövizler ile İsrail’in öldürdüğü Gazellilerin fotoğraflarını taşıdı.

Protestocular, İsrail'e silah sağlayan Alman hükümetinin ve İsrail'in aleyhine sloganlar attı.

Geniş güvenlik önlemlerinin alındığı gösteride en az 3 kişi gözaltına alındı.

Wedding semtinde de Filistin'e destek amacıyla birçok kişi Leopold Meydanı’nda toplandı.

Filistin bayraklarının taşındığı gösteride "Terörist İsrail", "Filistin’e özgürlük" ve "Soykırımı durdurun" sloganları atıldı.

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