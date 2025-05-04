Berlin’de Filistin’e destek amacıyla gösteriler düzenlendi
Almanya’nın başkenti Berlin’de Filistin’e destek amacıyla iki gösteri düzenlendi.
Berlin
Mitte semtindeki Friedrich ve Zimmer caddelerinin kesiştiği meydanda Filistin’i desteklemek ve İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarını protesto etmek için 200’ün üzerinde kişi toplandı.
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Göstericiler, üzerinde "Hüsam Ebu Safiyye’yi serbest bırakın-Sağlık çalışanlarının sistematik olarak kaçırılmasını, işkence görmesini ve öldürülmesini durdurun", “Soykırım soykırımdır, hangi dilde olursa olsun", "Çocukların toplu mezarları üzerine kutsal bir toprak inşa edemezsiniz" ve "İsrail’i silahlandırmayı durdurun" yazan dövizler ile İsrail’in öldürdüğü Gazellilerin fotoğraflarını taşıdı.
Almanya’nın başkenti Berlin’de Filistin’e destek amacıyla iki gösteri düzenlendi ⤵️— Anadolu Ajansı (@anadoluajansi) May 4, 2025
▪️ Protestocular, İsrail'e silah sağlayan Alman hükümetine ve İsrail'e karşı sloganlar attı
▪️ Geniş güvenlik önlemlerinin alındığı gösteride en az 3 kişi gözaltına alındı… pic.twitter.com/vsmPZSVQ3u
Protestocular, İsrail'e silah sağlayan Alman hükümetinin ve İsrail'in aleyhine sloganlar attı.
Geniş güvenlik önlemlerinin alındığı gösteride en az 3 kişi gözaltına alındı.
Wedding semtinde de Filistin'e destek amacıyla birçok kişi Leopold Meydanı’nda toplandı.
Filistin bayraklarının taşındığı gösteride "Terörist İsrail", "Filistin’e özgürlük" ve "Soykırımı durdurun" sloganları atıldı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.