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Dünya

İsrail, Suriye'ye yönelik son hava saldırılarını 12 savaş uçağıyla gerçekleştirdiğini duyurdu

İsrail ordusu, cuma gecesi Suriye'ye düzenlediği hava saldırılarında 12 savaş uçağıyla çok sayıda hedefi vurduğunu açıkladı.

Burak Dağ  | 04.05.2025 - Güncelleme : 04.05.2025
İsrail, Suriye'ye yönelik son hava saldırılarını 12 savaş uçağıyla gerçekleştirdiğini duyurdu

Kudüs

Ordudan yapılan açıklamada, hava saldırılarında uçaksavarlar ve bir karadan havaya füze rampası da dahil olmak üzere askeri altyapının hedef alındığı öne sürüldü.

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İsrail jetlerinin Şam’ın Haresta ile Tel Mınin bölgelerinin yanı sıra Hama, Lazkiye, Dera ve Kuneytra'yı hedef almasının ardından yapılan açıklamada, "hava harekatı özgürlüğünü korumak için" Suriye’ye saldırılara devam edileceği tehdidinde bulunuldu.

Dürzi toplumunu Şam yönetimine karşı kışkırtan İsrail, "Dürzileri koruma" bahanesiyle Suriye'ye saldırılar düzenliyor.

İsrail ordusu, cuma gecesi savaş uçaklarıyla Suriye'nin başkenti Şam'ın yanı sıra Hama, Lazkiye, Dera ve Kuneytra illerindeki birçok noktayı bombalamıştı.

İsrail, 2 Mayıs’ın ilk saatlerinde Şam'daki Devlet Başkanlığı Sarayı yakınlarına da saldırıda bulunmuştu.

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