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Ankara Valiliğinden kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı

Ankara Valiliği, il genelinde etkili olacağı tahmin edilen kuvvetli rüzgar ve fırtınaya karşı uyarıda bulundu.

Oğuzhan Sarı  | 20.11.2024 - Güncelleme : 20.11.2024
Ankara Valiliğinden kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı

Ankara

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahmin Merkezinden alınan son verilere göre rüzgarın, yarın Ankara il genelinde genellikle güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli rüzgar ve fırtına şeklinde esmesinin beklendiği belirtildi.

Yarın gece saatlerine kadar süreceği tahmin edilen rüzgar ve fırtına sebebiyle oluşabilecek çatı uçması, ağaç veya direklerin devrilmesi, soba ve doğal gaz kaynaklı baca gazı zehirlenmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısında bulunuldu.

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