Dolar
33.09
Euro
36.01
Altın
2,368.02
ETH/USDT
3,180.30
BTC/USDT
64,110.00
BIST 100
10,920.37
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Ankara, İstanbul ve bazı iller için gök gürültülü sağanak uyarısı

Ankara, Çankırı, Kırıkkale, Karabük, Bolu, Karaman, Niğde, İstanbul, Kocaeli ve Sakarya için gök gürültülü sağanak uyarısında bulunuldu.

Yıldız Nevin Kasım, Zeynep Rakipoğlu  | 25.07.2024 - Güncelleme : 25.07.2024
Ankara, İstanbul ve bazı iller için gök gürültülü sağanak uyarısı

Ankara

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, öğleden sonra Ankara, Bolu ile Karabük, akşam saatlerinden sonra Kırıkkale ve Çankırı çevrelerinde yerel olarak kuvvetli gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Yağışların yarın akşam saatlerine kadar aralıklara kuvvetli olması öngörülüyor.

Ayrıca bugün öğleden sonra Karaman'da akşam saatlerinde itibaren de Niğde'de yerel olarak kuvvetli gök gürültülü sağanak tahmin ediliyor.

İstanbul, Kocaeli ve Sakarya'da yerel kuvvetli yağış

Bu gece saatlerinden itibaren ise kuzey ve iç kesimleri başta olmak üzere İstanbul'da, yarın sabah itibarıyla Kocaeli ve Sakarya'da yerel kuvvetli, gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, bu gece saatlerinden itibaren kuzey ve iç kesimleri başta olmak üzere İstanbul'da, cuma sabah saatlerinden itibaren Kocaeli ve Sakarya'da yerel olarak kuvvetli gök gürültülü sağanak öngörülüyor.

Sağanak nedeniyle meydana gelmesi muhtemel sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar, küçük çaplı dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İzmir'de akıma kapılan 2 kişinin ölümüne ilişkin ihmaller bilirkişi raporuna yansıdı
İstanbul'da cami imamını okla yaralayan şüpheli tutuklandı
"Yüksek karlı gizli fon" dolandırıcılığına yeni dava
Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Kılıç, Netanyahu'nun ABD Kongresinde konuşmasına tepki gösterdi
İstanbul'da yediemin otopark ücretlerine yüzde 13 zam yapıldı

Benzer haberler

İstanbul'da cami imamını okla yaralayan şüpheli tutuklandı

İstanbul'da cami imamını okla yaralayan şüpheli tutuklandı

Ankara, İstanbul ve bazı iller için gök gürültülü sağanak uyarısı

Arnavutköy'de İETT otobüsü yağmur suyu kanalına düştü

Doğu Akdeniz için gök gürültülü sağanak uyarısı

Doğu Akdeniz için gök gürültülü sağanak uyarısı
İstanbul'da okla vurulan cami imamı yaralandı

İstanbul'da okla vurulan cami imamı yaralandı
A Millli Erkek Voleybol Takımı, yeni başantrenörü Umut Çakır oldu

A Millli Erkek Voleybol Takımı, yeni başantrenörü Umut Çakır oldu
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet