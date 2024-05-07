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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Ankara’da Kamuda Dijital Dönüşüm ve Bilimsel Araştırmaların Desteklenmesine İlişkin İş Birliği Protokolü İmza Töreni’nde konuşuyor. Alman polisi, Berlin Freie Üniversitesi’de Gazze'ye destek gösterisi düzenleyen öğrencilere müdahale ediyor.
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Gündem, İsrail-Filistin çatışması

Anadolu Üniversitesinde öğrenciler İsrail'in Gazze'ye saldırılarını protesto etti

Anadolu Üniversitesi (AÜ) öğrencileri, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki gösterdi.

Yavuz Emrah Sever  | 07.05.2024 - Güncelleme : 07.05.2024
Anadolu Üniversitesinde öğrenciler İsrail'in Gazze'ye saldırılarını protesto etti Fotoğraf: Yavuz Emrah Sever/AA

Eskişehir

AK Parti Gençlik Kolları Üniversiteler Teşkilatı (ÜNİAK) tarafından organize edilen etkinlik kapsamında öğrenciler, Yunus Emre Kampüsü'ndeki Anadolu Üniversitesi Cami önünde toplandı.

Burada grup adına açıklama yapan Enes Baykal, 1948'den bugüne kadar milyonlarca masum ve mazlum Filistinliyi göç, kıtlık ve ölümle sınayan İsrail yayılmacılığının, 7 Ekim 2023 tarihi itibarıyla tarihin akışı içinde insanlığın utanç tablosu olarak değerlendirileceği bir soykırım halini aldığını söyledi.

209 gündür çocuk, kadın, erkek, genç, yaşlı, engelli ayırt etmeksizin 35 bin kişinin İsrail barbarlığı tarafından katledildiğini kaydeden Baykal, "İnsanlığın yaşadığı acıları; canı yananın rengine, dinine ve diline göre tasnif etmeyi, kınamayı ve lanetlemeyi kendisine paye bilen iki yüzlü egemen güçler ile uluslararası örgütler ise vahşeti yaşatan İsrail olunca bir kez daha sessiz kalmayı, katledilen bebeklerin görüntülerine karşı gözlerini kapatmayı, masum kadınların feryatlarına karşı kulaklarını tıkamayı tercih etmişlerdir." diye konuştu.

Enes Baykal Egemen güçlere ve uluslararası örgütlere elindeki siyasi, askeri ve ekonomik gücü kullanarak sessizlik baskısı yapan İsrail'in artık mızrağın çuvala sığmadığının farkına varması gerektiğini dile getirerek, şunları kaydetti:

"Özellikle geçtiğimiz hafta ABD'nin New York kentindeki Columbia Üniversitesi'nde öğrencilerin ve akademisyenlerin katılımıyla başlayan İsrail karşıtı gösteriler dünya genelinde onurlu duruşun başkaldırı fitilini ateşlemiştir. ABD genelindeki onlarca kampüse yayılan ve bu insani duruşu derslerini iptal ettirmek, disiplin soruşturmasına sevk edilmek hatta tutuklanmak pahasına sergileyen, eylemlere katılan, sesini yükselten tüm kardeşlerimize AK Parti Gençlik Kolları Üniversiteler Teşkilatı olarak yürekten teşekkür ediyoruz."

Baykal, vicdan sahibi her bir genç gibi AK Parti Gençlik Kolları olarak Gazze'de yaşanan katliama karşı on binlerce gencin katılımıyla ilk günden bugüne kadar gerçekleştirdikleri "Saystop" eylemlerine ve boykot çağrılarına ara vermeksizin devam edeceklerini sözlerine ekledi.

Öğrenciler, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarını protesto ederek, taşıdıkları "Say Stop", "Filistin Elbet Özgür Olacak" ve "Filistin'de Katliam Var" yazılı dövizlerle sloganlar atarak Hukuk Fakültesi binasına kadar yürüyüş yaptı.

Öğrencilerin burada edilen duanın ardından cuma gününe kadar oturma eylemi başlattığı programa, AK Parti Eskişehir Gençlik Kolları İl Başkanı Musab Tayyib Altınkaynak da katıldı.

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