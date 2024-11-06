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Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli kesiminde devrilen kamyon ulaşımı aksattı

Otoyolun Ankara istikametinde araç kuyruğu oluştu.

Esmer Geçal  | 06.11.2024 - Güncelleme : 06.11.2024
Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli kesiminde devrilen kamyon ulaşımı aksattı Fotoğraf: Esmer Geçal/AA

Kocaeli

Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli kesiminde devrilen kamyon, ulaşımda aksamaya neden oldu.

Otoyolun Ankara istikameti İnönü Mahallesi Balküpü mevkisinde Selami S. idaresindeki 45 ZP 549 plakalı kamyon, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

Yaklaşık 80 metre sürüklenen kamyon, bariyere çarparak durabildi.

Kazada yaralanan olmazken, ulaşımın aksaması nedeniyle otoyolun Ankara istikametinde araç kuyruğu oluştu.

Kamyonun yoldan kaldırılmasının ardından trafik akışı normale döndü.

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