Dolar
34.55
Euro
36.63
Altın
2,610.16
ETH/USDT
3,139.40
BTC/USDT
91,000.00
BIST 100
9,395.39
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Anadolu Otoyolu'nda bariyere çarpan otomobil ulaşımı aksattı

Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli kesiminde, otomobilin bariyere çarpması sonucu ulaşım çift yönlü aksadı.

Sefa Tetik  | 18.11.2024 - Güncelleme : 18.11.2024
Anadolu Otoyolu'nda bariyere çarpan otomobil ulaşımı aksattı

Kocaeli

Otoyolun Ankara istikameti İzmit geçişi Alikahya Mahallesi mevkisinde, T.Ş'nin kullandığı 34 SP 5690 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak bariyere çarptı.

Otomobil, çarpmanın etkisiyle yaklaşık 10 metre sürüklenerek durabildi.

Haber verilmesi üzerine, kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücü, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Kocaeli Şehir Hastanesine kaldırıldı.

Kaza nedeniyle trafik akışının çift yönlü bir süre aksadığı güzergahta, araç kuyruğu oluştu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Anadolu Otoyolu'nda bariyere çarpan otomobil ulaşımı aksattı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avustralya Başbakanı Albanese'yi kabul etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi'nde aile fotoğrafı çekimine katıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, MIKTA Liderler Buluşması'na katıldı
FSM Köprüsü, Özbekistan Milli Bayrak Günü için ışıklandırıldı

Benzer haberler

Anadolu Otoyolu'nda bariyere çarpan otomobil ulaşımı aksattı

Anadolu Otoyolu'nda bariyere çarpan otomobil ulaşımı aksattı

Malatya'da devrilen tır çekicisinin altında kalan polislerden 1'i şehit oldu, 1'i yaralandı

75 yaşındaki mühendis Kocaeli-İstanbul arasında eğitim aşkına mekik dokuyor

Ardahan'da ağır tonajlı araçlara kapatılan Damal-Posof kara yolunda ulaşım normale döndü

Ardahan'da ağır tonajlı araçlara kapatılan Damal-Posof kara yolunda ulaşım normale döndü
Anadolu Otoyolu'nun Sakarya kesiminde şarampole devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı

Anadolu Otoyolu'nun Sakarya kesiminde şarampole devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı
KAAN 3'üncü uçuşunu yıl sonuna kadar yapacak

KAAN 3'üncü uçuşunu yıl sonuna kadar yapacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet