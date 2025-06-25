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Kadıköy'de İETT otobüsüyle bir aracın karıştığı kaza nedeniyle trafik yoğunluğu oluştu

Kadıköy'de İETT otobüsüyle hafif ticari aracın karıştığı kaza nedeniyle bölgede trafik yoğunluğu yaşandı.

Ali Cevahir Aktürk  | 25.06.2025 - Güncelleme : 25.06.2025
Kadıköy'de İETT otobüsüyle bir aracın karıştığı kaza nedeniyle trafik yoğunluğu oluştu

İstanbul

Bostancı Mahallesi D-100 karayolu yan yolda Maltepe istikametinde seyreden 34 FKS 687 plakalı hafif ticari araç ile İETT otobüsünün karıştığı kaza meydana geldi.

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Kaza nedeniyle yolda araç yoğunluğu oluşurken, trafik akışı bir süre aksadı.

İETT otobüsündeki yolcular da araçtan indi.

İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi.

Yolda oluşan trafik yoğunluğu araçların kaldırılmasıyla normale döndü.

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