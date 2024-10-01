Anadolu Ajansı muhabiri Yasin Dikme vefatının 1. yılında mezarı başında anıldı
Anadolu Ajansı (AA) Gaziantep Bölge Müdürlüğüne bağlı Şanlıurfa bürosunda görev yapan ve 1 Ekim 2023'te geçirdiği kalp krizi sonucu 43 yaşında yaşamını yitiren kıdemli muhabir Yasin Dikme, vefatının 1. yılında mezarı başında anıldı.
Şanlıurfa
Dikme'yi anmak için eşi Fidan, çocukları Ecrin, Ömer ve Mehmet Yasin Dikme ile akrabalarının yanı sıra Anadolu Ajansı Gaziantep Bölge Müdürü Kerem Kocalar, mesai arkadaşları ve meslektaşları, Hilvan ilçesindeki kabri başında bir araya geldi.
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Kur'an-ı Kerim okunmasının ardından Dikme için dua edildi.
AA Gaziantep Bölge Müdürü Kerem Kocalar, törendeki konuşmasında, Yasin Dikme ile uzun yıllar sahada beraber görev yaptıklarını söyledi.
Her zaman güler yüzlü ve yardımsever yapısıyla dikkati çeken Dikme'nin çalışkanlığıyla da her kesimin takdirini topladığını anlatan Kocalar, "Acımız halen ilk günkü gibi. Çok hüzünlüyüz. Yasin kardeşimizden geriye bıraktığı güzel anılar ve pırlanta gibi çocukları kaldı. Onlara elimizden geldiğince yardımcı olup emanetine sahip çıkacağız. Yasin ağabeyimizin mekanı cennet olsun." diye konuştu.
Dikme'nin mesai arkadaşı Eşber Ayaydın ise acılarının çok taze olduğunu belirterek, "Yasin sadece mesai arkadaşımız değil aynı zamanda hem kardeşimiz hem de arkadaşımızdı. Aradan 1 yıl geçti ama acı haberi aldığımız gün daha dün gibi. Allah bir daha böyle acılar yaşatmasın. Yasin kardeşimizi minnet ve rahmetle anıyoruz." ifadelerini kullandı.
Yasin Dikme hakkında
Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesinde 1980'de dünyaya gelen Dikme, Harran Üniversitesi Radyo ve Televizyon Yayıncılığı ile Anadolu Üniversitesi İşletme bölümlerinden mezun oldu. 2010 yılından vefatına kadar AA'da kameraman ve muhabir olarak görev yapan Dikme, 3 yıl önce kıdemli muhabirliğe terfi ettirildi.
Çalışkanlığı ve güler yüzlülüğüyle tanınan Dikme, Şanlıurfa ve bölgedeki gelişmelerin yanı sıra Suriye'deki savaş ve sınırdaki gelişmelere de yakından tanıklık etti. Savaş muhabirliği sertifikası da bulunan Dikme, çok sayıda haber, fotoğraf ve görüntüye imza attı.
Türkiye Haber Kameramanları Derneğince düzenlenen Zoom 2012'de "Yılın En İyi Haber Görüntüsü" kategorisinde "Suriye Bombası" isimli görüntüsüyle ikinciliği elde eden Yasin Dikme, aynı derneğin 2019'daki 24. Zoom Uluslararası Haber Görüntüleri Yarışması'nda "Yılın Haber Görüntüsü" dalında ve 2021'deki 25. Zoom Uluslararası Haber Görüntüleri Yarışması'nda "Spor Haber" kategorisinde ödüle layık görüldü.
Yasin Dikme, evli ve 3 çocuk babasıydı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.