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Ekonomi

Şanlıurfa'da kavurucu sıcaklar pamuğa yaradı

Tarımsal üretimin önemli merkezlerinden Şanlıurfa'da, mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcak hava, pamuğun gelişimini olumlu etkiliyor.

Cebrail Caymaz  | 06.08.2025 - Güncelleme : 06.08.2025
Şanlıurfa'da kavurucu sıcaklar pamuğa yaradı Fotoğraf: Cebrail Caymaz/AA

Şanlıurfa

Türkiye'nin pamuk ihtiyacının yaklaşık yüzde 45'ini karşılayan kentte hava sıcaklıkları 40 derecenin üzerinde ölçülüyor.

Dönemsel iklim değişikliği ve kuraklık nedeniyle bazı bitkilerin veriminde, gelişiminde ve hasat döneminde değişiklikler yaşanırken, pamuk ise sıcak havadan olumlu etkileniyor.

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Harran Üniversitesi Ziraat Fakültesi Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Ali Çullu, AA muhabirine, iklim değişikliğinin son yıllarda tarımsal üretimi ciddi şekilde etkilediğini söyledi.

Kent genelinde 2 milyon dönümün üzerinde pamuk ekimi yapıldığını aktaran Çullu, pamuk üretiminin hem ülke ekonomisine hem de çiftçilere önemli katkı sunduğunu belirtti.

Pamuğun sıcak havada su ve gübreden iyi yararlandığı için daha iyi geliştiğini, koza miktarı ve verimin de yüksek olduğunu ifade eden Çullu, pamukta hastalıklara neden olan aşırı sulama, gübreleme ve sık ekimden kaçınmak gerektiği uyarısında bulundu.

Mehmet Ali Çullu, şunları kaydetti:

"Şu ana kadar aşırı sıcaklıklar pamuğu olumsuz etkilemedi, aksine olumlu yönleri oldu. Şu anda hala gelişim aşamasında, ciddi bir hastalık da görülmüyor. Şu ana kadar arazide yaptığımız gözlemlerde pamuk açısından çok olumsuz bir durum gözlemlemiyoruz."

Kuraklığa dayanıklı ürün uyarısı

İklim değişikliğinin etkilerini azaltmak için alternatif üretim modellerine geçilmesi gerektiğini belirten Çullu, şöyle devam etti:

"İklim değişimi maalesef durdurulamıyor. Önümüzdeki dönemlerde bu iklim değişimi su kaynaklarını etkileyecek. Su kaynaklarında ciddi bir azalma olacak, bu nedenle ürün desenini, aşırı su kullanan bazı ürünleri değiştirmek gerekiyor. Kuru şartlarda yetişen bazı ürünlere yönelmek lazım."

Üretici memnun

Pamuk üreticisi Hüseyin Demir de kentte sıcak havanın etkisini sürdürdüğünü anlattı.

Yaklaşık 30 dönüm pamuk ektiğini aktaran Demir, "Şu an pamuklarımızın durumu gayet iyi. Sıcak hava tarlada çalışmayı zorlaştırıyor ama verim açısından oldukça memnunuz. Bu yıl iyi bir hasat bekliyoruz." diye konuştu.

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