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Şanlıurfa'da Suriye sınırına askeri sevkiyat

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Suriye sınırındaki askeri birliklere zırhlı araç ve mühimmat takviyesi yapıldı.

Mehmet Fatih Aslan   | 07.09.2019
Şanlıurfa'da Suriye sınırına askeri sevkiyat

Şanlıurfa

Şanlıurfa'daki 20. Zırhlı Tugay Komutanlığından çıkış yapan zırhlı araç ve mühimmat yüklü araçlardan oluşan konvoy, güvenlik önlemleri altında sınır hattındaki Akçakale ilçesine doğru gitti.

Askeri konvoyun Suriye sınırında konuşlu askeri birliklere takviye amacıyla gönderildiği öğrenildi.

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