Şanlıurfa'da boğazına cisim kaçan öğrenci, Heimlich manevrasıyla kurtarıldı
Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde nefes borusuna cisim kaçan öğrenci, öğretmenin Heimlich manevrasıyla kurtuldu.
Şanlıurfa
İlçedeki özel bir üniversiteye hazırlık kursunda kız öğrencinin boğazına cisim kaçtı.
Öğrencinin nefes alamadığını fark eden öğretmen, Heimlich manevrasıyla cismi çıkararak çocuğun nefes almasını sağladı.
Öğretmenin öğrenciye müdahale anı, güvenlik kamerasınca görüntülendi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.