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Yaşam

Şanlıurfa'da boğazına cisim kaçan öğrenci, Heimlich manevrasıyla kurtarıldı

Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde nefes borusuna cisim kaçan öğrenci, öğretmenin Heimlich manevrasıyla kurtuldu.

Müslüm Etgü  | 16.03.2024 - Güncelleme : 16.03.2024
Şanlıurfa'da boğazına cisim kaçan öğrenci, Heimlich manevrasıyla kurtarıldı

Şanlıurfa

İlçedeki özel bir üniversiteye hazırlık kursunda kız öğrencinin boğazına cisim kaçtı.

Öğrencinin nefes alamadığını fark eden öğretmen, Heimlich manevrasıyla cismi çıkararak çocuğun nefes almasını sağladı.

Öğretmenin öğrenciye müdahale anı, güvenlik kamerasınca görüntülendi.

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