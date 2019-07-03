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Kırmızı bültenle aranan DEAŞ'lı 2 kadın Şanlıurfa'da yakalandı

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde terör örgütü DEAŞ üyesi oldukları iddiasıyla Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan Rusya uyruklu 2 kadın, beraberlerindeki çocuklarıyla yaşa dışı yollardan Türkiye'ye geçmeye çalışırken yakalandı.

Rauf Maltaş,Mustafa Güçlü   | 03.07.2019
Kırmızı bültenle aranan DEAŞ'lı 2 kadın Şanlıurfa'da yakalandı

Şanlıurfa

Alınan bilgiye göre, hudut birlikleri devriye görevi sırasında Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesine bağlı Alıncık Mahallesi yakınlarında yasa dışı yollarla yurda giriş yapmaya çalışan 2 kadını, beraberlerindeki 9 çocukla gözaltına aldı. 

İşlemleri için Akçakale Jandarma Komutanlığına götürülen şüphelilerin, terör örgütü DEAŞ üyesi oldukları iddiasıyla Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan Rusya uyruklu B.I. ile F.B. olduğu tespit edildi.

Şüphelilerin ifadelerinde, "eşlerinin Suriye'de öldüğünü, kendilerinin de Türkiye üzerinden Rusya'ya gitmeye çalıştıklarını" söyledikleri öğrenildi.

Şüpheliler, sorgularının ardından sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi.

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