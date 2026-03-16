Akdeniz açıklarında 4,8 büyüklüğünde deprem
Akdeniz açıklarında saat 09.46'da 4,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Ankara
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Akdeniz açıkları olan 4,8 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Depremin, 15 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.