AFAD'dan afetlerde hayvanların korunmasına yönelik uluslararası proje

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) koordinasyonunda, Türkiye ve İspanya işbirliğiyle "Acil Durum ve Afetlerde Hayvanların Korunması ve Refahı Projesi" (RESQ-ANIMALS) başlatıldı.

Fatma Sevinç Çetin  | 16.03.2026 - Güncelleme : 16.03.2026
AFAD'dan afetlerde hayvanların korunmasına yönelik uluslararası proje

Ankara

AFAD'ın NSosyal hesabından yapılan açıklamaya göre, afet ve acil durumlarda hayvanlara yönelik müdahale kapasitesini artırmak amacıyla AFAD koordinasyonunda yürütülen eğitim ve çalışmalar devam ediyor.

Bu kapsamda, Afyonkarahisar AFAD İl Müdürlüğü, İspanya'dan Cardinal Herrera Üniversitesi ile Afyon Kocatepe Üniversitesi ortaklığında "Acil Durum ve Afetlerde Hayvanların Korunması ve Refahı Projesi" (RESQ-ANIMALS) hayata geçirildi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Avrupa Birliği Erasmus+ Programı-Ana Eylem 2 İşbirliği için Ortaklıklar (Erasmus+ KA2) çerçevesinde yürütülen projede, İspanya'dan arama kurtarma dernekleri, Almanya ve Ukrayna'dan hayvan arama kurtarma konusunda deneyimli itfaiye birlikleri ile Portekiz'den arama kurtarma ekipleri yer alacak.

Projenin akademik ve eğitim içerikleri Afyon Kocatepe Üniversitesi ile Cardinal Herrera Üniversitesi akademisyenleri tarafından oluşturulacak. Projeye, Türk ekipler deprem ve orman yangınları, İspanyol ekipler sel, Ukrayna ekipleri ise kaos ve savaş ortamlarındaki arama kurtarma deneyimleriyle katkı sağlayacak.

Projeyle acil ve afet durumlarında hayvanların yardım, tahliye, kurtarma ve sağlık yönetimine yönelik uluslararası protokoller geliştirilmesi, test edilmesi ve yaygınlaştırılması hedefleniyor.


