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Hayatını kaybeden AA muhabiri Yasin Dikme'nin ismi doğduğu ilçede yaşatılacak

Geçirdiği kalp krizi sonucu 1 Ekim'de vefat eden Anadolu Ajansı (AA) kıdemli muhabiri Yasin Dikme'nin ismi Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesindeki sokağa verilecek.

Eşber Ayaydın  | 14.12.2023 - Güncelleme : 14.12.2023
Hayatını kaybeden AA muhabiri Yasin Dikme'nin ismi doğduğu ilçede yaşatılacak

Şanlıurfa

Hilvan Belediyesi Aralık Ayı Meclis Toplantısı, Belediye Başkanı Aslan Ali Bayık başkanlığında Yücel Çelikbilek Toplantı Salonu'nda yapıldı.

Toplantıda, Gaziantep Bölge Müdürlüğüne bağlı Şanlıurfa bürosunda görev yapan ve geçirdiği kalp krizi sonucu 43 yaşında yaşamını yitiren Dikme'nin isminin sokak, cadde veya parka verilmesi önerildi.

Bu kapsamda Yasin Dikme'nin isminin Bağlar Mahallesi'ndeki 716. Sokak'a verilmesi oy birliğiyle kabul edildi.

Hilvan Belediye Başkanı Aslan Ali Bayık, yaptığı konuşmada, Dikme'nin sevilen ve sayılan bir kişi olduğunu söyledi.

Dikme'yi kaybetmenin acısını yaşadıklarını anlatan Bayık, şöyle konuştu:

"Hilvanlı hemşehrimiz gazeteci Yasin Dikme'nin adını yaşatmak ve anısını ilçede ölümsüzleştirmek adına Bağlar Mahallemizdeki bir sokağa adını verme kararını aldık. Alınan karar tüm meclis üyelerimizin oy birliğiyle alındı. Prestij Caddesi ile direkt bağlantılı olan 716. Sokak'ımızın adını değiştirerek Yasin Dikme adını vereceğiz. Yasin Dikme, sadece bir muhabir değil, aynı zamanda Hilvanlı bir hemşehrimizdi. Onun adını taşıyan bir sokak, gelecek nesillere onun gazetecilikteki mirasını hatırlatma fırsatı sunacak."

Yasin Dikme

Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesinde 1980'de dünyaya gelen Dikme, Harran Üniversitesi Radyo ve Televizyon Yayıncılığı ile Anadolu Üniversitesi İşletme bölümlerinden mezun oldu. 2010 yılından bu yana AA'da kameraman ve muhabir olarak görev yapan Dikme, iki yıl önce kıdemli muhabirliğe terfi ettirildi.

Çalışkanlığı ve güler yüzlülüğüyle tanınan Dikme, Şanlıurfa ve bölgedeki gelişmelerin yanı sıra Suriye'deki savaş ve sınırdaki gelişmelere de yakından tanıklık etti. Savaş muhabirliği sertifikası da bulunan Dikme, çok sayıda haber, fotoğraf ve görüntüye imza attı.

Türkiye Haber Kameramanları Derneğince düzenlenen Zoom 2012'de "Yılın En İyi Haber Görüntüsü" kategorisinde "Suriye Bombası" isimli görüntüsüyle ikinciliği elde eden Yasin Dikme, aynı derneğin 2019'daki 24. Zoom Uluslararası Haber Görüntüleri Yarışması'nda "Yılın Haber Görüntüsü" dalında ve 2021'deki 25. Zoom Uluslararası Haber Görüntüleri Yarışması'nda "Spor Haber" kategorisinde ödüle layık görüldü.

Yasin Dikme, evli ve 3 çocuk babasıydı.

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