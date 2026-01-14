Alican Sınır Kapısı'ndaki çalışmaların yüzde 90'ı tamamlandı
Türkiye'nin Ermenistan ile sınırındaki Alican Sınır Kapısı'nda yapılan çalışmaların yüzde 90'ı tamamlandı.
Iğdır'ın Karakoyunlu ilçesinde bulunan Alican Sınır Kapısı ile Ermenistan'ın Armavir eyaleti arasında bulunan Margara Sınır Kapısı'nda çalışma yürütülüyor.
Alican Sınır Kapısı'nda, gümrük ve diğer işlemler için kullanılacak binalar inşa edilirken, Türkiye'ye Ermenistan'dan geleceklerin Iğdır'ı ve bölgeyi keşfetmeleri için reklam ve pano çalışmaları da yapıldı.
Sınır kapısında incelemede bulunan Iğdır Valisi Ercan Turan, Karakoyunlu Kaymakamı Fatih Erdoğan'dan bilgi aldı.
