Dolar
43.17
Euro
50.33
Altın
4,638.68
ETH/USDT
3,331.80
BTC/USDT
95,117.00
BIST 100
12,392.45
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Alican Sınır Kapısı'ndaki çalışmaların yüzde 90'ı tamamlandı

Türkiye'nin Ermenistan ile sınırındaki Alican Sınır Kapısı'nda yapılan çalışmaların yüzde 90'ı tamamlandı.

Hüseyin Yıldız  | 14.01.2026 - Güncelleme : 14.01.2026
Alican Sınır Kapısı'ndaki çalışmaların yüzde 90'ı tamamlandı Fotoğraf: Bülent Mavzer/AA

Iğdır

Iğdır'ın Karakoyunlu ilçesinde bulunan Alican Sınır Kapısı ile Ermenistan'ın Armavir eyaleti arasında bulunan Margara Sınır Kapısı'nda çalışma yürütülüyor.

Alican Sınır Kapısı'nda, gümrük ve diğer işlemler için kullanılacak binalar inşa edilirken, Türkiye'ye Ermenistan'dan geleceklerin Iğdır'ı ve bölgeyi keşfetmeleri için reklam ve pano çalışmaları da yapıldı.

Sınır kapısında incelemede bulunan Iğdır Valisi Ercan Turan, Karakoyunlu Kaymakamı Fatih Erdoğan'dan bilgi aldı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı
Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Yuvacık ve Gölköy barajlarında su seviyesi son yağışlarla yükseldi
KDK'den direksiyon sınavları için kamera kaydı tavsiyesi
AYM'den Türk Diş Hekimleri Birliği Kanunu'ndaki disiplin cezası hükmüne iptal
Alican Sınır Kapısı'ndaki çalışmaların yüzde 90'ı tamamlandı
Antalya'daki müze ve ören yerleri 2025'te 3 milyonun üzerinde ziyaretçi ağırladı
bannerpartial1
bannerpartial2

Benzer haberler

Alican Sınır Kapısı'ndaki çalışmaların yüzde 90'ı tamamlandı

Alican Sınır Kapısı'ndaki çalışmaların yüzde 90'ı tamamlandı

Türkiye'nin binek otomobil ihracatı tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı

Türkiye-Azerbaycan ilişkilerinde 34 yıl: Kardeşlik ve Müttefiklik

Türkiye’nin Mısır Büyükelçiliği Filistinli aile ve çocuklara yönelik yardım etkinliği düzenledi

Türkiye’nin Mısır Büyükelçiliği Filistinli aile ve çocuklara yönelik yardım etkinliği düzenledi
Siber suçlara yönelik operasyonlarda 16 şüpheli tutuklandı

Siber suçlara yönelik operasyonlarda 16 şüpheli tutuklandı
Dünya Bankası, küresel ekonomik büyüme tahminlerini yükseltti

Dünya Bankası, küresel ekonomik büyüme tahminlerini yükseltti

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet