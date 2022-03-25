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Akkuyu Nükleer Güç Santrali'ndeki Türk ve Rus itfaiyeciler her an göreve hazır

Mersin'in Gülnar ilçesinde yapımı süren Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde (NGS) görevli Türk ve Ruslardan oluşan 48 kişilik itfaiye ekibi, bölgedeki muhtemel tehlikelere karşı göreve hazır bir şekilde bekliyor.

Serkan Avci   | 25.03.2022
Akkuyu Nükleer Güç Santrali'ndeki Türk ve Rus itfaiyeciler her an göreve hazır Fotoğraf: Serkan Avci / AA

Mersin

Akkuyu NGS inşaat sahasında yürütülen çalışmalar devam ediyor. Türk ve Ruslardan oluşan 48 kişilik itfaiye ekibi, inşaat sahasında çıkabilecek olumsuzluklara karşı bölgede güvenliği en üst seviyede tutuyor.

Geçen yıl kentte meydana gelen orman yangınlarında gösterdikleri çalışmalardan dolayı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ile Rusya Federasyonu Acil Durumlar Bakanlığı tarafından teşekkür belgesi alan ekipler, çeşitli tatbikatlarla çalışmalarını sürdürüyor.

"Akkuyu NGS sahası yangın açısından tam güvenlidir"

Akkuyu Nükleer AŞ Genel Müdür Birinci Yardımcısı ve NGS Yapı İşleri Direktörü Sergey Butckikh, gazetecilere, inşaat sahasındaki çalışmaların kesintisiz sürdüğünü söyledi.

Santral sahasında görevli itfaiye ekiplerinin önemli çalışmalar yaptığını belirten Butckikh, şöyle konuştu:

"Mersin'de orman yangınlarıyla mücadelede, Rus ve Türk vatandaşları olan itfaiye uzmanlarımız omuz omuza bir kahramanlık göstererek yangını durdurdular. Bu yangının evlere ve tarım arazilerine sıçramasını engelledirler. Ben onların mücadelesini kahramanlık olarak görüyorum. Bunun için de hem Rusya Federasyonu Acil Durumlar Bakanlığından hem de AFAD'dan hak ettikleri bir ödül aldılar. Bunun için gurur duyuyoruz. İtfaiye birimimiz sürekli çalışıyor. Yeterince personeli ve teçhizatı mevcut. Akkuyu NGS sahası, yangın açısından tam güvenlidir."

"Yangın güvenliği önlemleri en üst seviyede tutuluyor"

Akkuyu NGS Yangın Güvenliği Bölümü Yangın Önleme Grubu Eksperi Semih Kumaş da tecrübeli bir ekibe sahip olduklarını vurgulayarak, şöyle devam etti:

"İstanbul ve Moskova gibi birçok şehirden farklı itfaiyeciler bir arada olarak, tecrübelerini birbirleriyle paylaşarak Akkuyu NGS'nin yangın güvenliği önlemlerini en üst seviyede tutmaktadırlar. Ekiplerimiz, çok farklı teknolojiler, yeni araç, gereç, ekipmanlar ve yeni eğitim müfredatlarıyla desteklenmektedirler."

İtfaiye personeli Tolga Başgöynük de inşaat sahasında 7 gün 24 saat yangın güvenlik önlemlerinin alındığını dile getirerek, olası tehlikelere karşı her an göreve hazır beklediklerini kaydetti.

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