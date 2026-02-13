Dolar
43.74
Euro
51.89
Altın
4,973.93
ETH/USDT
1,961.00
BTC/USDT
66,954.00
BIST 100
14,179.90
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Antalya’da etkili olan sağanak yağış sonrasında Çandır Çayı’nın debisi yükseldi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, İstanbul’da Bakanlık ile ASKON arasında işbirliği protokolü imza törenine katılıyor.
logo
Gündem

"Akıllı telefon kullanımı ve ailelerin yanlış tutumu kumar bağımlılığını artırıyor" uyarısı

Prof. Dr. Abdullah Atlı, akıllı telefon kullanımı ile ailelerin yanlış tutumunun bireylerin kumar bağımlılığını artırdığı uyarısında bulundu.

Osman Bilgin  | 13.02.2026 - Güncelleme : 13.02.2026
"Akıllı telefon kullanımı ve ailelerin yanlış tutumu kumar bağımlılığını artırıyor" uyarısı

Diyarbakır

Dicle Üniversitesi Bağımlılıkla Mücadele Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü, Psikiyatri Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Atlı, AA muhabirine, bağımlılığın beyindeki bazı sistemlerin devreye girmesiyle ortaya çıktığını belirterek, kumar bağımlılığının daha önce "dürtü kontrol bozukluğu" içinde değerlendirildiğini, şu an ise "bağımlılık" grubunda yer aldığını söyledi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

"Kumar, iddia, bahis ve sanal bahis, hepsi aynı bağımlılık türüdür. Bu durum günümüzde ciddi bir halk sağlığı sorunu haline gelmiştir." diyen Atlı, geçmişte kişilerin kumar oynamak için yurt dışına gittiğini belirtti.

"Günümüzde casinolar cebimize girdi"

Atlı, kumar bağımlılığı bulunan bireylere tuşlu telefona geçmelerini tavsiye ederek, "Günümüzde casinolar cebimize girdi. Cep telefonu üzerinden birçok illegal siteye erişim var. Bu siteler üzerinden yurt dışına ciddi paralar aktarılıyor ve insanlar çok hızlı bir şekilde bağımlılık sürecine giriyor. Tedbir tedaviden daha önemli. Tedbir en önemli şeydir. Hastalara tuşlu telefona geçmelerini öneriyoruz. Daha önce oynanan ekran gözün önünde durduğu sürece bırakmak zor olur." ifadelerini kullandı.


Fotoğraf: Osman Bilgin/AA

Toplumda kumarın para kazanmak amacıyla oynandığı yönünde yanlış bir algı bulunduğunu aktaran Atlı, "İnsanlar sanıldığı gibi para kazanmak için değil haz aldığı için kumar oynamaya devam ediyor. Para kaybeder, haz alır, tekrar oynar. Bu bir kısır döngüdür. Bazen kaybettiğini kovalar, kaybettiği parayı geri kazanmak için daha çok oynamaya başlar." diye konuştu.

"Aileler hastanın borcunu kapattıkça bağımlılık artıyor"

Prof. Dr. Abdullah Atlı, yakınları bağımlılıkla mücadele eden ailelere şu öneride bulundu:

"Ailelerin yanlış tutumları bağımlılığı besliyor. Aileler hastanın borcunu kapattıkça bağımlılık artıyor. Borcu kapatılan kişiye daha çok borç veriliyor. Borcu kapatılmayana ise borç verilmiyor. Ailelere borcu hemen kapatmalarını önermiyoruz. Önce borçların yazılması ve aileyle paylaşılması gerekiyor."

Kumar oynama sürecinin ruhsal çöküşe de yol açtığını belirten Atlı, kumar oynayan kişilerde anksiyete, depresyon, huzursuzluk, tedirginliğin geliştiğini, uzun vadede ise karamsarlığın ortaya çıktığını belirtti.

Atlı, bu süreçte kişilerde iştahsızlık, keyifsizlik ve umutsuzluk görülebildiğini anlattı.

Bağımlılıkla mücadelede ilk başvurunun psikiyatri uzmanına yapılması gerektiğini vurgulayan Atlı, şunları kaydetti:

"Alkol ve Uyuşturucu Madde Bağımlıları Tedavi ve Araştırma Merkezi (AMATEM) birimleri, üniversite hastaneleri ve devlet hastaneleri bu konuda hizmet veriyor. Bununla beraber Yeşilay Danışmanlık Hattı 115 üzerinden psikoterapi desteği alınabilir. Tedavi ve psikoterapi birlikte yürütülmelidir."

Atlı, kumar oynamaya devam edildiği müddetçe kişinin etrafında zamanla kimsenin kalmadığına dikkati çekti.

Bağımlılıkla ilgili en yanlış düşüncenin "Bir kereden bir şey olmaz" anlayışı olduğunu dile getiren Atlı, "Bir kereden birçok şey olur. Kişi, '10 liram var, bir oynayayım' diyerek başlar. Zamanla bu 10 liralar 100, 1000 ve 100 bin liralara çıkar. Kumar sadece oynayan kişiyi değil, ailesini de etkiler. Bir kişinin yanında 8, 10 hatta 20 kişi zarar görür." dedi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
"Akıllı telefon kullanımı ve ailelerin yanlış tutumu kumar bağımlılığını artırıyor" uyarısı
İstanbul merkezli 7 ilde suç örgütlerine yönelik operasyonlarda 40 şüpheli yakalandı
Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Dergisi'nin şubat sayısı bağımlılıkla mücadeleye ayrıldı
MİT Başkanı Kalın, Trablus'ta Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Menfi ile görüştü
Nesli tehdit altındaki "boğa vatozu" Antalya'da sürü halinde ağa takıldı
bannerpartial1
bannerpartial2

Benzer haberler

"Akıllı telefon kullanımı ve ailelerin yanlış tutumu kumar bağımlılığını artırıyor" uyarısı

"Akıllı telefon kullanımı ve ailelerin yanlış tutumu kumar bağımlılığını artırıyor" uyarısı

Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Dergisi'nin şubat sayısı bağımlılıkla mücadeleye ayrıldı

Uzmanlara göre, "dijital girdabın" bağımlılık yapıcı dünyasına kapılanların zihni atıl kalıyor

Denetimli serbestlik uygulaması uyuşturucu bağımlısı gencin hayatında dönüm noktası oldu

Denetimli serbestlik uygulaması uyuşturucu bağımlısı gencin hayatında dönüm noktası oldu
Kumar borcunu ailenin karşılıksız ödemesi bağımlılığı besliyor

Kumar borcunu ailenin karşılıksız ödemesi bağımlılığı besliyor
Sanal kumar bağımlılığından kurtularak hayatında yeni bir sayfa açtı

Sanal kumar bağımlılığından kurtularak hayatında yeni bir sayfa açtı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet