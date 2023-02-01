Akdeniz Bölgesi'nde kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı
Akdeniz Bölgesi'nde kuvvetli rüzgar ve fırtına beklendiği bildirildi.
Ankara
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan tahmine göre, bugün akşam saatlerinden sonra, Akdeniz Bölgesi'nin yüksekleri ile Mersin'in batısında kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli rüzgar ve fırtına bekleniyor.
Ulaşımda aksamalar, çatı uçması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısında bulunuldu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.