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Akdeniz Bölgesi'nde kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı

Akdeniz Bölgesi'nde kuvvetli rüzgar ve fırtına beklendiği bildirildi.

Esra Ağaçyetiştiren   | 01.02.2023
Akdeniz Bölgesi'nde kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı

Ankara

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan tahmine göre, bugün akşam saatlerinden sonra, Akdeniz Bölgesi'nin yüksekleri ile Mersin'in batısında kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli rüzgar ve fırtına bekleniyor.

Ulaşımda aksamalar, çatı uçması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısında bulunuldu.

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Akdeniz Bölgesi'nde kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı

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