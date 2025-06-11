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Gündem

Bazı illerde şiddetli rüzgar etkili oldu

Siirt, Batman ve Gaziantep'te şiddetli rüzgar etkili oldu, yaşamı olumsuz etkiledi.

Ekip  | 11.06.2025 - Güncelleme : 11.06.2025
Bazı illerde şiddetli rüzgar etkili oldu

Ankara

Siirt'in Kurtalan ilçesinde kuvvetli rüzgar nedeniyle devrilen ağacın altında kalan 2 kişi yaralandı.

Kentte öğle saatlerinden itibaren etkili olan kuvvetli rüzgar, kent merkezi ile Kurtalan ilçesinde yaşamı olumsuz etkiledi.

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Rüzgarın etkisiyle merkez ve Kurtalan ilçesinde bazı ağaçlar devrildi, bazı binaların çatıları uçtu.

Kurtalan ilçesinde devrilen ağacın altında kalan 2 kişi yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla Kurtalan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

İtfaiye ve belediyenin diğer ekiplerinin devrilen ağaç ve uçan çatılara yönelik müdahalesi sürüyor.

Batman

Batman'da şiddetli rüzgar etkili oldu.

Bayındırlık Mahallesi Hasankeyf yolu üzerinde inşaat çalışmaları devam eden 8 katlı binanın çatı yapımında kullanılan malzemeleri şiddetli rüzgar nedeniyle düştü.

Düşen paneller, bina önünde bulunan satış ofisinde hasara neden oldu.

Paneller inşaat elemanlarınca bulunduğu yerden kaldırıldı.

Gaziantep

Gaziantep'te kuvvetli rüzgar yaşamı olumsuz etkiledi.

Kentte etkili olan rüzgar nedeniyle İncilipınar Mahallesi'nde bazı ağaçların kopan dalları yol kenarına ve kaldırıma düştü.

Yol kenarında yürüyen vatandaşlar, rüzgarın yerdeki tozu havaya kaldırması nedeniyle ilerlemekte zorlandı.

Rüzgarın etkisiyle bazı çöp konteynerleri de yerinden oynayarak savruldu.

Büyükşehir Belediyesi ekipleri, kopan ağaç parçalarını toplayarak yolu temizledi.

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