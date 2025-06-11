Dolar
39.10
Euro
45.01
Altın
3,332.58
ETH/USDT
2,815.20
BTC/USDT
108,842.00
BIST 100
9,686.11
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Adana'da köprüden Seyhan Baraj Gölü'ne düşen kadını polis kurtardı

Adana'da köprüden Seyhan Baraj Gölü'ne düşen kadın, polis tarafından kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

Yusuf Koyun, Mehmet Sancakzade  | 11.06.2025 - Güncelleme : 11.06.2025
Adana'da köprüden Seyhan Baraj Gölü'ne düşen kadını polis kurtardı

Adana

İddiaya göre, merkez Çukurova ilçesi Topalak Mahallesi Çatalan Köprüsü'nde manzarayı izleyen Hande Y, dengesini kaybederek Seyhan Baraj Gölü'ne düştü.

Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye İl Emniyet Müdürlüğü Sualtı Grup Amirliği ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Polisler, botla bölgeye ulaşarak kadını kurtardı.

Kıyıya çıkarılan ve hayati tehlikesi bulunmayan kadın, kontrol amacıyla ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Manisa'da buğday tarlasında yangın
Gaziantep'te buğday ekili yaklaşık 500 dönümlük alanda çıkan yangına müdahale ediliyor
Bazı illerde şiddetli rüzgar etkili oldu
Adana'da köprüden Seyhan Baraj Gölü'ne düşen kadını polis kurtardı
HSK yeni üyeleriyle ilk toplantısını yaptı

Benzer haberler

Adana'da köprüden Seyhan Baraj Gölü'ne düşen kadını polis kurtardı

Adana'da köprüden Seyhan Baraj Gölü'ne düşen kadını polis kurtardı

Siirt'te 1,5 yaşındaki çocuğun 5. kattan otomobilin üzerine düşmesi kamerada

Bursa'da 5 gündür kayıp olarak aranan çocuk saklandığı evde bulundu

Güney Kore'nin eski Devlet Başkanı Yoon, sıkıyönetim soruşturması kapsamında ifadeye çağrıldı

Güney Kore'nin eski Devlet Başkanı Yoon, sıkıyönetim soruşturması kapsamında ifadeye çağrıldı
Adana'da piknikçiler orman yangınlarına karşı dronla uyarıldı

Adana'da piknikçiler orman yangınlarına karşı dronla uyarıldı
İzmir'in deniz manzaralı yollarının güvenliği "Beyaz Kırlangıçlar"a emanet

İzmir'in deniz manzaralı yollarının güvenliği "Beyaz Kırlangıçlar"a emanet
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet