Gündem

AK Parti'nin "Türkiye Yüzyılı Buluşmaları" devam ediyor

AK Parti'nin "Türkiye Yüzyılı Buluşmaları" kapsamında bugüne kadar 22 ilde 201 ilçede, 12 bakan, 8 MYK üyesi, 112 milletvekili, 51 MKYK üyesi ve 21 MDK üyesinin vatandaşlarla bir araya geldiği bildirildi.

Abdullah Özkul  | 23.08.2025 - Güncelleme : 23.08.2025
AK Parti'nin "Türkiye Yüzyılı Buluşmaları" devam ediyor

Ankara

AK Parti'den yapılan açıklamada, AK Parti Teşkilat Başkanlığı tarafından 6 Ağustos'ta basın toplantısıyla duyurulan ve 8 Ağustos itibarıyla 81 ilde planlanan Türkiye Yüzyılı Buluşmaları'nın, milletin ortak geleceğini inşa etme yolunda güçlü bir adım olarak tüm hızıyla devam ettiği belirtildi.

Türkiye Yüzyılı vizyonunun, terörsüz, daha güçlü ve müreffeh bir Türkiye idealini hayata geçirmek üzere vatandaşlarla birebir temasla güç kazandığı aktarılan açıklamada, "Bu kapsamda gerçekleştirilen buluşmalarda, bakanlarımız, MYK üyelerimiz, milletvekillerimiz ve teşkilat mensuplarımız şehir şehir, ilçe ilçe sahaya inerek vatandaşlarımızla doğrudan bir araya geliyor. Bu güne kadar 22 ilde gerçekleştirilen buluşmalarda, 201 ilçede vatandaşlarımızla temas kuruldu. Ziyaretlere, 12 bakan, 8 MYK üyesi, 112 milletvekili, 51 MKYK üyesi ve 21 MDK üyesi aktif katılım sağlamıştır." ifadeleri kullanıldı.

Türkiye Yüzyılı Buluşmaları'nın temel ruhunun milletin her bir ferdine dokunmak, onların talep ve önerilerini doğrudan yerinde dinlemek olduğu belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bu buluşmalarda samimiyetle bir arada olma, vatandaşı dinleme ve çözüm üretme yaklaşımı öne çıkmaktadır. İlçe ve köy ziyaretlerinde kapısı çalınmayan hane bırakılmamakta, esnaflar dükkanlarında ziyaret edilmekte, sivil toplum kuruluşlarıyla ortak akıl geliştirilmekte ve toplumun her kesimiyle temaslar sağlanmaktadır. Bu temaslarla Türkiye Yüzyılı Buluşmaları, yalnızca bir siyasi program değil aynı zamanda milletimizle gönül gönüle, omuz omuza yürüyüşün en güçlü göstergesi olmuştur."

Terörsüz Türkiye vurgusu

Bakanlar ve MYK üyelerinin programlarda, "Terörsüz Türkiye" hedefinin altını çizerek, huzurun, güvenin ve istikrarın Türkiye Yüzyılı'nın en temel yapı taşı olduğunu vurguladığı aktarılan açıklamada, "Vatandaşlarımızın günlük hayatına dokunan hizmetlerin yanı sıra,
geleceğe dair umutların da ortaklaştığı bu buluşmalarda, milletimizin huzuru ve refahı için
kararlı bir duruş ortaya konmuştur." ifadelerine yer verildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla 26 Eylül'de sona erecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ortaya koyduğu Türkiye Yüzyılı vizyonunun, milletin ortak geleceğini inşa etmede, yol gösterici bir pusula olmaya devam ettiği aktarılan açıklamada, şu değerlendirmelerde bulunuldu:

"Bu vizyon doğrultusunda AK Parti teşkilatları, yalnızca siyasi bir sorumluluk değil, aynı zamanda tarihi bir misyon bilinciyle sahada yer almakta, farklı kesimlerin beklentilerini dinleyerek çözüm yolları geliştirmektedir. Teşkilatlarımızın her kademesinin ortaya koyduğu bu güçlü irade, Türkiye Yüzyılı Buluşmaları'nın milletimizle kurulan gönül bağının en somut göstergesi olmasını sağlamaktadır. Bu anlayışla Türkiye Yüzyılı Buluşmaları, 26 Eylül'de Haliç Kongre Merkezi'nde Cumhurbaşkanı'mızın katılımıyla düzenlenecek büyük final programıyla taçlandırılacak, milletimizle gönül gönüle temas kararlılıkla sürdürülecektir."

