Politika

AK Parti'nin "Türkiye'nin Yeşil Dönüşüm Vizyonu" toplantılarının ilki İstanbul'da yapıldı

AK Parti Genel Merkez Çevre ve Şehircilik Politikaları Başkanlığınca 81 ilde düzenlenecek "İklim Krizi ve Türkiye'nin Yeşil Dönüşüm Vizyonu" toplantılarının ilki İstanbul'da yapıldı.

Veysel Ensar Gökcegözog  | 22.08.2025 - Güncelleme : 22.08.2025
İstanbul

AK Parti İl Başkanlığındaki toplantıya, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Sevilay Tuncer, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Hasan Suver, Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Abdulkadir Polat, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Nevzat Şatıroğlu, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Oruç Baba İnan, AK Parti İl Başkanı Abdullah Özdemir ve Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır ile partililer katıldı.

Toplantı öncesinde gazetecilere açıklama yapan Sevilay Tuncer, sıcaklık dalgaları, kuraklık, sel felaketleri, don, su kaynaklarının yetersizliği ve orman yangınlarının artık yalnızca belli bölgelerin değil, tüm insanlığın ortak sorunu haline geldiğini söyledi.

Türkiye'nin giderek derinleşen bu sorun karşısında başından itibaren kararlı ve vizyoner adımlar attığını belirten Tuncer, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde açıklanan "2053 Net Sıfır Emisyon Hedefi ve Yeşil Kalkınma Vizyonu"nun sadece çevre politikalarının değil, üretimden ulaşıma, enerjiden tarıma kadar tüm sektörlerin yol haritasını şekillendirdiğini dile getirdi.

AK Parti İl Başkanı Özdemir de iklim krizinin küresel anlamda tüm dünyayı etkilediğini kaydederek, "Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu 2053 Net Sıfır Emisyon Hedefi ve Yeşil Kalkınma Vizyonu doğrultusunda kıymetli başkanlarımızın, milletvekillerimizin ve parti temsilcilerimizin katkılarıyla ülkemizi geleceğe hazırlıyoruz. Yakın zamanda ülkemizde yaz döneminde yaşanan seller, yangınlar ve hava hareketliliğindeki dönüşüm zaten bu konuyu ne kadar ciddiye almamız gerektiği hususunda net bir uyarıyı bizlere yapıyor." diye konuştu.

Açıklamaların ardından basına kapalı toplantıya geçildi.

