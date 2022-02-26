Dolar
13.80
Euro
15.68
Altın
1,888.42
ETH/USDT
2,754.60
BTC/USDT
39,179.00
BIST 100
1,952.40
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Kiev’den yayındayız Ukrayna BM Daimi Temsilcisi Sergey Kislitsa, BM Güvenlik Konseyi’nde konuşuyor. Ukrayna BM Daimi Temsilcisi Sergey Kislitsa, BM Güvenlik Konseyi’nde konuşuyor.
logo
Gündem

AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Türk vatandaşlarının tahliyesine ilişkin: Hiçbir zor coğrafyada vatandaşlarımız terk edilmedi

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Ukrayna'daki Türk vatandaşlarının tahliyesine ilişkin, "Tüm görevlilerimiz, vatandaşlarımız için 24 saat esasına göre görev başındadır. Hiçbir zor coğrafyada vatandaşlarımız terk edilmemiştir." dedi.

Muhammed Nuri Erdoğan   | 26.02.2022
AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Türk vatandaşlarının tahliyesine ilişkin: Hiçbir zor coğrafyada vatandaşlarımız terk edilmedi

Ankara

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Twitter'dan, CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'in bir televizyon programında Ukrayna'daki Türk vatandaşlarının tahliyesi için çalışma gerçekleştirilmediği iddiasına ilişkin yaptığı açıklamada, "Yalan siyasetinin duayen şebekesi bir kere daha sahneye çıktı. CHP sözcüleri, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurumlarını küçük düşürmek için faaliyete başladı. Her zaman olduğu gibi 'yalan siyaseti' birkaç dakika içinde çöktü." değerlendirmesinde bulundu.

Suriye, Libya, Mavi Vatan, Karabağ konularında devlete iftira atanların bir kere daha iftira faaliyetine başladığını ifade eden Çelik, açıklamasında şunları kaydetti:

"Ama cesaret ve fedakarlıkla çalışan diplomatlarımız, MİT mensuplarımız, askerlerimiz her türlü zor koşulda görevlerini yapmaya devam ediyor. Yalan şebekesine rağmen çalışmaya devam ediyoruz. Tüm görevlilerimiz, vatandaşlarımız için 24 saat esasına göre görev başındadır. Hiçbir zor coğrafyada vatandaşlarımız terk edilmemiştir. Yalan şebekesi sadece kötülüğün resmini aynaya bakarak çizmektedir.

Hükümetimiz, Ukrayna krizini ve muhtemel etkilerini öngörmüş; Sayın Cumhurbaşkanımız
Recep Tayyip Erdoğan güçlü diplomatik temaslarda ve girişimlerde bulunmuştur. Yalanlar devletimizi küçük düşürmez, yalnızca bu iftirayı ortaya atanlar küçük düşerler."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
ABD Kovid-19'a karşı maske zorunluluğu uygulamasını gevşetecek
Türkiye'de 71 bin 736 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 266 kişi yaşamını yitirdi
ABD'de başkente ulaşmak için yola çıkan aşı karşıtı kamyoncular Arizona'ya vardı
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 945 bine yaklaştı
ABD'de Kovid-19'un yayılmasını önlemeye yönelik maske önlemleri gevşetilecek

Benzer haberler

Rusya Savunma Bakanlığı, internet sitesinin devre dışı bırakıldığı iddiasını yalanladı

Rusya Savunma Bakanlığı, internet sitesinin devre dışı bırakıldığı iddiasını yalanladı

Zelenskiy, bu gecenin zor geçeceğini ve Kiev’in kaybedilmemesi gerektiğini söyledi

AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Türk vatandaşlarının tahliyesine ilişkin: Hiçbir zor coğrafyada vatandaşlarımız terk edilmedi

İngiltere, Rus özel jetlerinin hava sahasını kullanmasını yasakladı

İngiltere, Rus özel jetlerinin hava sahasını kullanmasını yasakladı
Pentagon: NATO Mukabele Kuvveti için istenen talepleri karşılamaya hazırız

Pentagon: NATO Mukabele Kuvveti için istenen talepleri karşılamaya hazırız
Ukrayna'da mahsur kalan Bursalı iş insanları tahliye ediliyor

Ukrayna'da mahsur kalan Bursalı iş insanları tahliye ediliyor