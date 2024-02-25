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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin Adana İstasyon Meydanı'ndaki mitinginde konuşuyor. Cumhur İttifakı'nın Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Turgut Altınok, ATO Congresium'da, Proje Tanıtım Toplantısı'nda konuşuyor.
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AK Parti Sakarya Milletvekili Ali İnci, trafik kazasında yaralandı

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında AK Parti Sakarya Milletvekili Ali İnci'nin de aralarında bulunduğu 5 kişi yaralandı.

Gürkan Özer, Abdülkerim Çalışkan  | 25.02.2024 - Güncelleme : 25.02.2024
AK Parti Sakarya Milletvekili Ali İnci, trafik kazasında yaralandı Fotoğraf: Abdülkerim Çalışkan - AA

Sakarya

D-100 kara yolu İstanbul istikametinde seyreden Ali İnci idaresindeki 54 AK 901 plakalı otomobil, Ormanköy ışıkları mevkisinde Hüseyin B. yönetimindeki 34 DTP 952 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.

Kazada Milletvekili İnci ile diğer sürücü ve araçtaki ikisi çocuk biri kadın 3 kişi yaralandı.

İhbar üzerine kaza mahalline itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

İnci, Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne, diğer yaralılar da ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı.

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AK Parti Sakarya Milletvekili Ali İnci, trafik kazasında yaralandı
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