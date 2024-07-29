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Ağrı'da 2 otomobilin çarpıştığı kazada 13 kişi yaralandı

Ağrı'nın Eleşkirt ilçesinde birinde taziyeye gidenlerin bulunduğu 2 otomobilin çarpışması sonucu 13 kişi yaralandı.

Abdullah Söylemez  | 29.07.2024 - Güncelleme : 29.07.2024
Ağrı'da 2 otomobilin çarpıştığı kazada 13 kişi yaralandı Fotoğraf: Abdullah Söylemez/AA

Ağrı

Sürücü M.U. idaresindeki 34 GFD 356 plakalı otomobil, Eleşkirt-Ağrı kara yolu Çiftepınar köyü kavşağı mevkisinde, yakınlarının taziyesi için köye giden N.A'nın kullandığı 34 DHN 334 plakalı otomobille çarpıştı.

Haber verilmesi üzerine kaza yerine polis, jandarma, sağlık, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada her iki aracın sürücüsü ile H.Ö, E.U, A.Ö, M.U, N.U, F.Ö, E.U, Ç.A, Y.A, R.Y. ve M.E. yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla Ağrı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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